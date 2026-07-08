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Зеленский о переговорах в Москве: Это сложно, там много украинских дронов

  • 8.07.2026, 18:00
  • 1,868
Зеленский о переговорах в Москве: Это сложно, там много украинских дронов
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины пошутил на встрече с Трампом.

Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре пошутил, что это довольно опасно, пишет «Цензор.нет»

«Это сложно, поскольку там много украинских дронов. По моему мнению, это опасно», — сказал Зеленский в начале встречи с Трампом.

Он добавил, что переговоры можно провести в одной из стран Европы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что Зеленский и Путин — сложные люди, поэтому закончить войну России против Украины не так легко. Однако в последние недели, по его словам, есть определенный прогресс:

«Мы много остановили войн. Но, думаю, это [война] — не самое лёгкое. Путин такой нелегкий человек, господин президент [Зеленский] — сложный по-своему человек».

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