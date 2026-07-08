Лукашенко стал «синоптиком» 3 8.07.2026, 18:08

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Диктатор смотрит на снимки из космоса, потому что боится за урожай картошки.

Александр Лукашенко рассказал, что смотрит снимки из космоса. Для чего это нужно, он объяснил во время кадровых назначений, пишет БелТА.

Диктатора интересует движение циклонов.

Узурпатор надеется на милость природы, поскольку затяжные дожди сейчас нас не нужны.

Накрывшие страну дожди пока не способствуют сбору урожая, отметил Александр Лукашенко. Он также дал прогноз погоды на несколько дней вперед.

«Завтра-послезавтра циклон нас еще потреплет прилично, который движется к нам с северо-запада. Это я по снимкам из космоса посмотрел. Поэтому нам надо это пережить», – поделился информацией Лукашенко.

По его словам, в целом ситуация не критичная, однако небольшие дожди могут навредить некоторым культурам.

«Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле посмотрел картошку. От фитофторы надо уберечь картофель при такой погоде», – сказал Лукашенко.

Узурпатор рекомендовал чиновникам не сидеть в кабинетах, но также «не болтаться по полю» и «не мешать работать руководителям хозяйств».

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