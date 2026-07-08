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На Кубе вспыхнули протесты

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  • 8.07.2026, 18:09
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На Кубе вспыхнули протесты

Кубинцы бунтуют из-за массовых отключений электричества.

7 июля на Кубе в третий раз в этом году произошло крупномасштабное отключение электричества, вызванное нехваткой топлива для электростанций. Как сообщает агентство Reuters, это привело к спонтанным акциям протеста в Гаване и некоторых других городах. Жители выходили на улицы, жгли костры и скандировали: «Включите нам свет».

В январе США прекратили поставки топлива на Кубу, а затем ввели новые санкции, которые привели к массовому оттоку иностранных компаний и туристов из страны.

Сообщений о каких-либо столкновениях в ходе протестов нет. Многие жители сидят на порогах своих домов, либо играют в домино или общаются друг с другом на улице в ожидании восстановления электроснабжения. «Я не вижу быстрого решения этой проблемы,— цитирует Reuters одного из жителей Гаваны, Амаури Гонсалеса.— Наши электростанции устарели, и топлива нет».

7 июля вечером ведущий энергетический оператор страны, компания UNE, сообщила о частичном восстановлении электроснабжения в некоторых западных и восточных районах острова. Однако во втором по величине городе острова, Сантьяго-де-Куба, электроснабжение пока не налажено.

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