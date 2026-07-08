закрыть
8 июля 2026, среда, 20:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин объяснил дефицит топлива в России попытками Украины сорвать сезон отпусков

17
  • 8.07.2026, 19:04
  • 4,030
Путин объяснил дефицит топлива в России попытками Украины сорвать сезон отпусков

Странное заявление диктатор РФ сделал на совещании с членами правительства.

Правитель России Владимир Путин назвал временными трудности с топливом в стране. По его мнению, дефицит связан с попытками Украины сорвать сезон отпусков на юге России, в том числе в Крыму.

«Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму»,— сказал Путин на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).

Глава государства поручил обеспечить топливом государственные органы, в том числе силовые структуры. «И граждане не должны чувствовать особой нагрузки»,— добавил он. По словам диктатора, проблем с поставками топлива для российского агропромышленного комплекса якобы нет.

Дефицит топлива возник в России в конце мая. Российские регионы начали ограничивать продажу бензина в одни руки или приостанавливать его свободный отпуск. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке Россия начнет импортировать нефтепродукты, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив