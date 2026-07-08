В Светлогорском районе девочка съела бабушкину таблетку 7 8.07.2026, 19:24

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Спасти ребенка не удалось.

Под Светлогорском девочка умерла, съев бабушкину таблетку. Подробности БелТА озвучила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области Ольга Шевченко.

Трагедия произошла в начале июня 2026 года в Светлогорском районе. Как рассказала Шевченко, бабушка достала свои таблетки и пошла за водой:

– В это время девочка, которой не было года, достала из блистера таблетки, съела буквально одну.

Спасти ребенка не удалось.

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