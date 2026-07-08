В Светлогорском районе девочка съела бабушкину таблетку

В Светлогорском районе девочка съела бабушкину таблетку7
- 8.07.2026, 19:24
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Спасти ребенка не удалось.
Под Светлогорском девочка умерла, съев бабушкину таблетку. Подробности БелТА озвучила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области Ольга Шевченко.
Трагедия произошла в начале июня 2026 года в Светлогорском районе. Как рассказала Шевченко, бабушка достала свои таблетки и пошла за водой:
– В это время девочка, которой не было года, достала из блистера таблетки, съела буквально одну.
Спасти ребенка не удалось.