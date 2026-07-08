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Казахстан ограничил въезд машин из России

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  • 8.07.2026, 19:27
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Казахстан ограничил въезд машин из России

Из-за массового наплыва россиян за бензином.

Власти Казахстана ограничили въезд грузового и легкового транспорта из соседних стран одним разом в сутки для борьбы с нелегальным вывозом топлива, сообщил замминистра энергетики Кайырхан Туткышбаев. Он обратил внимание на резко возросший спрос на бензин в граничащих с Россией регионах — Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. На местных АЗС начали возникать очереди. По словам Туткышбаева, помимо этого на границе ведется работа по выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками.

На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов — Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей — начали массово ездить в республику за бензином. Наибольший поток автомобилей наблюдался в Уральске, расположенном примерно в 200 км от Самары, писал Forbes.

4 июля власти Казахстана заявили, что только за двое суток на пунктах пропуска была пресечена 61 попытка вывезти более 3 тонн горючего в дополнительных баках и канистрах. В республике литр бензина стоит около 300–350 тенге (45–55 рублей), тогда как средняя цена аналогичного количества АИ-95 в России — 74,4 рубля. При этом на фоне дефицита стоимость бензина на некоторых российских АЗС уже превысила 100 рублей за литр.

Проблемы с топливом в России вызваны участившимися украинскими атаками на нефтеперерабатывающие заводы. 5 июля под удар попал Омский НПЗ мощностью 22 млн тонн в год — крупнейший по объему производства в стране. В результате он остановил работу. Завод расположен примерно в 2500 километрах от Украины и до сих пор считался недосягаемым для подобных ударов. После этого на АЗС в Омской области начали выстраиваться километровые очереди.

После удара по Омскому НПЗ в России не осталось ни одного из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, который не подвергался бы атакам с начала года. Ранее были поражены «Киришинефтеоргсинтез» в Ленобласти, Рязанский, Ярославский, Волгоградский, Московский, Туапсинский, Нижегородский НПЗ, «Танеко» в Татарстане и «Пермнефтеоргсинтез». Часть предприятий была вынуждена приостанавливать работу или сокращать производство после налетов беспилотников.

В итоге загрузка НПЗ упала до минимума с 2009 года. По данным Reuters, в июне выпуск бензина в России сократился на 25% — до 85 тыс. тонн в сутки, тогда как летнее потребление составляет 110 тыс. тонн.

На этом фоне власти официально установили ограничения на продажу топлива более чем в 40 регионах, включая оккупированные территории Украины. При этом жалобы на перебои с поставками, пустые и закрытые заправки фиксируются практически по всей России.

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