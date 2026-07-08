В России ввели полный запрет на экспорт дизеля
- 8.07.2026, 20:06
«Страна-бензоколонка» испытывает серьезные проблемы с топливом.
В России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства, передает сайт Кремля.
«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сказал вице-премьер.
7 июля Новак сообщил, что ситуация на российском рынке топлива остается напряженной с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. По его словам, кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.