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Лукашенко назначил нового замминистра обороны

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  • 8.07.2026, 20:53
  • 2,622
Лукашенко назначил нового замминистра обороны
Владимир Белый
Фото "Ваяр"

Александр Науменко освобожден от должности и уволен с военной службы в запас.

Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал 8 июля Александр Лукашенко.

До настоящего времени Владимир Белый занимал пост начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил.

Еще одним указом генерал-майор Александр Науменко, работавший прежде замминистра обороны, освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

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