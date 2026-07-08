Лукашенко назначил нового замминистра обороны

Лукашенко назначил нового замминистра обороны5
- 8.07.2026, 20:53
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Александр Науменко освобожден от должности и уволен с военной службы в запас.
Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал 8 июля Александр Лукашенко.
До настоящего времени Владимир Белый занимал пост начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил.
Еще одним указом генерал-майор Александр Науменко, работавший прежде замминистра обороны, освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.