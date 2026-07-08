Лукашенко назначил нового замминистра обороны 5 8.07.2026, 20:53

2,622

Владимир Белый

Фото "Ваяр"

Александр Науменко освобожден от должности и уволен с военной службы в запас.

Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал 8 июля Александр Лукашенко.

До настоящего времени Владимир Белый занимал пост начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил.

Еще одним указом генерал-майор Александр Науменко, работавший прежде замминистра обороны, освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com