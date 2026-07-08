закрыть
8 июля 2026, среда, 22:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жесткую резолюцию по Беларуси

2
  • 8.07.2026, 21:40
  • 2,608
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жесткую резолюцию по Беларуси

Лукашенко – угроза Европе.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на 33-й ежегодной сессии в Гааге приняла большую Гаагскую декларацию о безопасности в Европе и войне в Украине, а также ряд отдельных деклараций, среди которых специальная декларация по ситуации в Беларуси.

В целом принятые резолюции демонстрируют по-прежнему жесткую позицию в отношении России и ее агрессии против Украины. Примечательно, что в резолюциях искусственный интеллект называют возможным оружием в кибервойне; подчеркивают угрозы критической инфраструктуре в Европе; предостерегают по поводу «демократического отката» в регионе и онлайн-радикализации молодежи; признают кризис с финансированием самой ОБСЕ и восприятием необходимости ее существования.

В большой Гаагской декларации Беларусь упоминается несколько раз:

отмечают освобождение части политзаключенных и дипломатические усилия, но выражают обеспокоенность продолжающимися политическими репрессиями. Призывают прекратить все произвольные задержания и уважать права человека, а также рекомендации, данные в рамках так называемого московского механизма;

призывают усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию, Беларусь и другие страны, поддерживающие Россию, чтобы «изолировать агрессора» и противодействовать обходу санкций;

призывают Беларусь прекратить поддержку российской агрессии против Украины, в том числе военную поддержку и размещение российских войск на своей территории;

призывают Беларусь соблюдать международное право и свои международные обязательства – прекратить преследование активистов, журналистов, молодежи и правозащитников.

В отдельной резолюции по Беларуси:

заявляют, что при режиме Александра Лукашенко Беларусь «больше не является фактором стабильности в регионе, а, напротив, источником угроз региональной безопасности»;

отмечают, что режим Лукашенко продолжает использовать гибридные инструменты давления против государств ОБСЕ – от захвата самолета Ryanair в 2021 году до искусственно созданного миграционного кризиса, запуска метеозондов, кибератак и «других форм дестабилизации»;

называют Беларусь «непосредственной военной угрозой в регионе», в том числе из-за отказа от безъядерного статуса, размещения российских войск и расширения военно-промышленного производства для поддержки российской агрессии против Украины;

отмечают участие режима Лукашенко в незаконной депортации украинских детей;

напоминают о массовых и системных репрессиях в Беларуси после сфальсифицированных выборов 2020 года и обращают внимание на то, что эти репрессии приобретают менее заметные формы – на фоне уничтожения независимых СМИ, политических партий и общественных организаций внутри страны;

называют «ротацией заложников» практику освобождения одних политзаключенных и набора новых. Подчеркивают необходимость полного и безусловного освобождения всех политических заключенных без их принудительной высылки за границу и без использования этого процесса как инструмента политического давления или предмета торга;

призывают государства ОБСЕ усилить меры против транснациональных репрессий, в том числе предотвращать злоупотребление международными механизмами, и обеспечить надлежащую защиту белорусов за рубежом;

оценивают число вынужденных покинуть Беларусь из-за репрессий не менее чем в 600 000 человек. Считают их не обычными мигрантами, а отдельной группой, которая требует специальных правовых и гуманитарных решений. Призывают разработать и внедрить специальные правовые и административные решения для белорусов в изгнании, в том числе по вопросам доступа к документам, правового статуса и основных прав.

«Устойчивое урегулирование кризиса в Беларуси возможно только через прекращение репрессий, проведение свободных и справедливых выборов и обеспечение ответственности за нарушения международного права», – указывается в резолюции ПА ОБСЕ.

«Беларусь при нынешнем режиме остается источником угроз региональной безопасности, что требует скоординированного и последовательного международного ответа», – говорится в заключительном пункте резолюции ПА ОБСЕ по Беларуси.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив