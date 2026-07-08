Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жесткую резолюцию по Беларуси 2 8.07.2026, 21:40

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Лукашенко – угроза Европе.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на 33-й ежегодной сессии в Гааге приняла большую Гаагскую декларацию о безопасности в Европе и войне в Украине, а также ряд отдельных деклараций, среди которых специальная декларация по ситуации в Беларуси.

В целом принятые резолюции демонстрируют по-прежнему жесткую позицию в отношении России и ее агрессии против Украины. Примечательно, что в резолюциях искусственный интеллект называют возможным оружием в кибервойне; подчеркивают угрозы критической инфраструктуре в Европе; предостерегают по поводу «демократического отката» в регионе и онлайн-радикализации молодежи; признают кризис с финансированием самой ОБСЕ и восприятием необходимости ее существования.

В большой Гаагской декларации Беларусь упоминается несколько раз:

отмечают освобождение части политзаключенных и дипломатические усилия, но выражают обеспокоенность продолжающимися политическими репрессиями. Призывают прекратить все произвольные задержания и уважать права человека, а также рекомендации, данные в рамках так называемого московского механизма;

призывают усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию, Беларусь и другие страны, поддерживающие Россию, чтобы «изолировать агрессора» и противодействовать обходу санкций;

призывают Беларусь прекратить поддержку российской агрессии против Украины, в том числе военную поддержку и размещение российских войск на своей территории;

призывают Беларусь соблюдать международное право и свои международные обязательства – прекратить преследование активистов, журналистов, молодежи и правозащитников.

В отдельной резолюции по Беларуси:

заявляют, что при режиме Александра Лукашенко Беларусь «больше не является фактором стабильности в регионе, а, напротив, источником угроз региональной безопасности»;

отмечают, что режим Лукашенко продолжает использовать гибридные инструменты давления против государств ОБСЕ – от захвата самолета Ryanair в 2021 году до искусственно созданного миграционного кризиса, запуска метеозондов, кибератак и «других форм дестабилизации»;

называют Беларусь «непосредственной военной угрозой в регионе», в том числе из-за отказа от безъядерного статуса, размещения российских войск и расширения военно-промышленного производства для поддержки российской агрессии против Украины;

отмечают участие режима Лукашенко в незаконной депортации украинских детей;

напоминают о массовых и системных репрессиях в Беларуси после сфальсифицированных выборов 2020 года и обращают внимание на то, что эти репрессии приобретают менее заметные формы – на фоне уничтожения независимых СМИ, политических партий и общественных организаций внутри страны;

называют «ротацией заложников» практику освобождения одних политзаключенных и набора новых. Подчеркивают необходимость полного и безусловного освобождения всех политических заключенных без их принудительной высылки за границу и без использования этого процесса как инструмента политического давления или предмета торга;

призывают государства ОБСЕ усилить меры против транснациональных репрессий, в том числе предотвращать злоупотребление международными механизмами, и обеспечить надлежащую защиту белорусов за рубежом;

оценивают число вынужденных покинуть Беларусь из-за репрессий не менее чем в 600 000 человек. Считают их не обычными мигрантами, а отдельной группой, которая требует специальных правовых и гуманитарных решений. Призывают разработать и внедрить специальные правовые и административные решения для белорусов в изгнании, в том числе по вопросам доступа к документам, правового статуса и основных прав.

«Устойчивое урегулирование кризиса в Беларуси возможно только через прекращение репрессий, проведение свободных и справедливых выборов и обеспечение ответственности за нарушения международного права», – указывается в резолюции ПА ОБСЕ.

«Беларусь при нынешнем режиме остается источником угроз региональной безопасности, что требует скоординированного и последовательного международного ответа», – говорится в заключительном пункте резолюции ПА ОБСЕ по Беларуси.

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