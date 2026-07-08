Украинские дроны поразили ключевой энергетический объект Крыма 2 8.07.2026, 21:25

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На оккупированном полуострове были «прилеты» по десяткам объектов РФ.

В ночь на 8 июля Украина продолжила удары по стратегическим объектам РФ в Крыму. Под атаками дронов были энергомост, электроподстанция, полигон и РЛС.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди в Facebook.

«Мадьяр» отметил, что поражение получил ключевой объект приема электроэнергии энергомоста «Кубань-Крым». Это место входа с материка РФ на оккупированный полуостров.

«Длина энергомоста - 14,5 км, проложена в четырех подводных кабельных линиях. Пораженный переходный пункт ЧП-2 «Крым» принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП», - уточнил командующий СБС.

В течение 1-8 июля «Птахи СБС» подожгли уже 50 энергоузлов в Крыму и южной части ТОТ.

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