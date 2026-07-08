Трамп полагает, что может стать жертвой нового покушения 8.07.2026, 22:02

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: GETTY IMAGES

По словам президента США, он «номер один» в списке Ирана на уничтожение.

Президент США Дональд Трамп полагает, что может стать жертвой покушения.

«Я — номер один в иранском списке на уничтожение», — сказал он.

Напомним, Трампу уже приходилось переживать покушения на него. В 2024 году в Пенсильвании на тот момент кандидата в президенты пытались застрелить из винтовки. В результате пуля задела ухо Трампа, один участник митинга не выжил, а двое других получили тяжелые ранения. Стрелок был ликвидирован снайпером Секретной службы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com