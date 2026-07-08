Трамп полагает, что может стать жертвой нового покушения
- 8.07.2026, 22:02
По словам президента США, он «номер один» в списке Ирана на уничтожение.
Президент США Дональд Трамп полагает, что может стать жертвой покушения.
«Я — номер один в иранском списке на уничтожение», — сказал он.
Напомним, Трампу уже приходилось переживать покушения на него. В 2024 году в Пенсильвании на тот момент кандидата в президенты пытались застрелить из винтовки. В результате пуля задела ухо Трампа, один участник митинга не выжил, а двое других получили тяжелые ранения. Стрелок был ликвидирован снайпером Секретной службы.