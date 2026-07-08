Зеленский встретился с президентом Польши в Анкаре
- 8.07.2026, 22:39
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Разговор был долгим.
Президент Украины Владимир Зеленский договорился «продолжить диалог» с президентом Польши Каролем Навроцким. Об этом Зеленский сообщил в Telegram после встречи с польским визави на полях саммита НАТО в Анкаре.
«Это был важный и необходимый разговор, мы беседовали более часа. Угроза у нас одна и общая – это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать сообща. Нашим странам нужны только прочные отношения. Договорились продолжить диалог», – написал Зеленский, не указав других подробностей беседы.