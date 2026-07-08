закрыть
8 июля 2026, среда, 23:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию Patriot

  • 8.07.2026, 23:31
Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию Patriot

Об этом сообщил президент США.

Американская компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, участники саммита НАТО в Анкаре заключили с американскими компаниями оборонные контракты в общей сложности на $3 млрд.

«Lockheed Martin создаст центр обслуживания ракет Patriot мирового класса, а это крупное событие для Европы»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

У Lockheed Martin уже есть предприятия в европейских странах, в том числе в Великобритании, Германии, Дании, Испании и Румынии. В Польше находится завод PZL Mielec по производству авиационной техники. ЗРК Patriot предназначен для поражения аэродинамических целей, крылатых и баллистических ракет. 8 июля Дональд Трамп допустил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив