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Белорусская волейболистка впервые сыграет в сильнейшей лиге США

  • 8.07.2026, 22:06
Белорусская волейболистка впервые сыграет в сильнейшей лиге США
Анна Климец

Анна Климец подписала контракт с «Коламбусом».

Белорусская волейболистка впервые сыграет в сильнейшей лиге США. Анна Климец подписала контракт с американским клубом.

Нападающая сборной Беларуси Климец подписала контракт с «Коламбусом» — представителем сильнейшей женской лиги страны под названием Major League Volleyball. В минувшем сезоне команда заняла восьмое место в чемпионате из восьми.

Предыдущий год белоруска провела в турецком клубе «Ильбанк СК», выступавшем в высшей лиге. Ранее Анна пробовала себя в «Роме», в итальянской Серии А2.

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