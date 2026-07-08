Белорусская волейболистка впервые сыграет в сильнейшей лиге США
- 8.07.2026, 22:06
Анна Климец подписала контракт с «Коламбусом».
Белорусская волейболистка впервые сыграет в сильнейшей лиге США. Анна Климец подписала контракт с американским клубом.
Нападающая сборной Беларуси Климец подписала контракт с «Коламбусом» — представителем сильнейшей женской лиги страны под названием Major League Volleyball. В минувшем сезоне команда заняла восьмое место в чемпионате из восьми.
Предыдущий год белоруска провела в турецком клубе «Ильбанк СК», выступавшем в высшей лиге. Ранее Анна пробовала себя в «Роме», в итальянской Серии А2.