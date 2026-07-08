Беларусь закупила в июне более пяти тонн польских яблок 4 8.07.2026, 22:28

На долю нашей страны пришлось более четверти поставленных не в страны ЕС польских яблок.

Беларусь в июне 2026 года оставалась крупнейшим импортером польских яблок среди стран, не входящих в Европейский союз, сообщает специализированное издание «Kobieta w sadzie» со ссылкой на Польскую ассоциацию производителей фруктов и службу фитосанитарного контроля и страны.

Отмечается, что в упомянутом месяце в 21 страну, не входящую в ЕС, было экспортировано 21.209 т польских яблок. Из них 5.773 т (27,2%) отгружено в Беларусь.

Далее идут Казахстан (4.304 т, 20,3%), Индия (1983 т, 9,3%), Египет (1930 т, 9,1%), Украина (1760 т, 8,3%) и Иордания (1570 т, 7,4%).

27 мая прошлого года белорусское правительство сняло запрет на ввоз из «недружественных стран», к которым относится и Польша, картофеля, репчатого лука, белокочанной капусты и яблок.

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