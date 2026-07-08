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Белорус ударил омоновца во время празднования 3 июля

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  • 8.07.2026, 21:58
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Белорус ударил омоновца во время празднования 3 июля

Инцидент произошел в Гродно.

В Гродно во время праздничных мероприятий к 3 июля задержали 54-летнего мужчину, который, по информации Telegram-канала 102.Neman, ударил сотрудника ОМОН на контрольно-пропускном пункте.

Инцидент произошел около полуночи. Мужчина был пьян и попытался пройти в зону проведения мероприятий через КПП, который был предназначен только для выхода людей.

Сотрудник милиции несколько раз указал ему, что для входа нужно пройти в досмотровую зону. В ответ мужчина, как утверждает источник, начал вести себя агрессивно и ударил правоохранителя ладонью по голове.

В итоге гродненца задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия. Санкция такая: арест, ограничение свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет.

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