Милиция вычислила россиянина, который бросил окурок на улице в Минске
- 5.07.2026, 15:33
На молодого человека составили административные протоколы.
История с окурком стала широко известна, потому что молодой белорусский музыкант сделал замечание мужчине, что тот мусорит, а в ответ получил матерные оскорбления.
Милиция вычислила россиянина, который бросил окурок, по видео.
Молодой человек шел по Немиге, одной из центральных улиц Минска с матерью. Он бросил окурок как раз туда, где коммунальщики только что убрали. Белорус сделал ему замечание — в ответ услышал агрессию и русские маты.
5 июля пресс-служба минской милиции сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность этого гостя столицы и он был задержан. Им оказался 18‑летний россиянин. Как пояснил правоохранителям парень, они с матерью приехали к родственникам в Минск и гуляли.
На молодого человека составили административные протоколы — суд рассмотрит его дело в понедельник 6 июля.