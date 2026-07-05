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Милиция вычислила россиянина, который бросил окурок на улице в Минске

  • 5.07.2026, 15:33
Милиция вычислила россиянина, который бросил окурок на улице в Минске

На молодого человека составили административные протоколы.

История с окурком стала широко известна, потому что молодой белорусский музыкант сделал замечание мужчине, что тот мусорит, а в ответ получил матерные оскорбления.

Милиция вычислила россиянина, который бросил окурок, по видео.

Молодой человек шел по Немиге, одной из центральных улиц Минска с матерью. Он бросил окурок как раз туда, где коммунальщики только что убрали. Белорус сделал ему замечание — в ответ услышал агрессию и русские маты.

5 июля пресс-служба минской милиции сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность этого гостя столицы и он был задержан. Им оказался 18‑летний россиянин. Как пояснил правоохранителям парень, они с матерью приехали к родственникам в Минск и гуляли.

На молодого человека составили административные протоколы — суд рассмотрит его дело в понедельник 6 июля.

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