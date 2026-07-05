ВСУ продемонстрировали уничтожение российской крылатой ракеты комплексом Skynex 5.07.2026, 16:26

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Видео.

Воздушное командование «Запад» обнародовало кадры боевого применения зенитного артиллерийского комплекса Skynex, который уничтожил российскую крылатую ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на корпусе командной машины батареи нанесены отметки уже уничтоженных воздушных целей - двух крылатых ракет и 34 ударных дронов-камикадзе типа «Шахед».

На обнародованном видео также видно, что система уверенно сопровождает воздушные цели, движущиеся со скоростью около 800 км/ч.

Отмечается, что украинские зенитные ракетные войска продолжают укрепляться новейшими зенитными артиллерийскими комплексами Skynex, которые уже доказали свою эффективность при отражении российских воздушных атак.

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