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В Мали повстанцы и джихадисты атаковали позиции российского Африканского корпуса

  • 5.07.2026, 17:05
В Мали повстанцы и джихадисты атаковали позиции российского Африканского корпуса

Бойцы взяли под контроль Анефис.

В Мали повстанцы и джихадисты провели серию атак на позиции армии и проправительственных сил. Под удар попали города Анефис, Агельхок и Гао на севере страны, Севаре и район Коны в центральной части Мали, а также тюрьма в Кениеробе к югу от столицы Бамако, пишет The Insider.

Главной целью стал Анефис в регионе Кидаль. Там находятся позиции малийской армии и российских бойцов «Африканского корпуса», поддерживающих военную хунту в Бамако. После предыдущего крупного наступления в апреле малийские и российские силы отступили в Анефис из Кидаля и Тессалита.

Представитель туарегского «Фронта освобождения Азавада» Мохаммед Эльмаулюд Рамадан утверждает, что бойцы группировки вошли в Анефис. Le Monde приводит его слова о том, что «Фронт освобождения Азавада» контролирует город, но малийские и российские военные остаются в своем лагере. France 24 со ссылкой на местного чиновника также пишет, что повстанцы взяли под контроль Анефис, а российские бойцы «окопались в лагере».

Независимого подтверждения полного захвата Анефиса пока нет. Армия Мали заявила, что все атаки были отбиты, а ситуация «полностью под контролем». По ее версии, в Севаре были убиты 20 нападавших, в Гао — еще шесть, один проправительственный боец погиб и четверо получили ранения. Российский «Африканский корпус» также утверждает, что его подразделения вместе с малийской армией отбивают атаки.

Telegram-канал «Африкарь» признает, что боевики вошли в городскую черту Анефиса. При этом канал утверждает, что им не удалось захватить ключевой объект — военную базу к западу от города, а в Гао, Севаре и Агельхоке атаки были отбиты или ограничились обстрелами.

Ответственность за атаки фактически заявили две силы. Первая — «Фронт освобождения Азавада», туарегская сепаратистская группировка, которая добивается независимости северного Мали. Вторая — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», филиал «Аль-Каиды» в Сахеле. По данным Reuters, первая заявила, что атаковала и захватила не менее семи позиций армии или проправительственных сил, однако это заявление также не подтверждено независимо.

После разрыва с Францией и другими западными партнерами военная хунта Мали сделала Москву одним из главных внешних военных союзников. Российский «Африканский корпус» пришел на смену ЧВК «Вагнер» и помогает малийской армии удерживать территории, бороться с джихадистами и подавлять туарегских сепаратистов.

Анефис имеет стратегическое значение, так как это один из последних опорных пунктов малийской армии и российских сил в регионе Кидаль после апрельского наступления повстанцев.

Le Monde отмечает, что потеря города стала бы серьезным ударом по хунте: Анефис расположен на пути к Гао и Томбукту, двум крупнейшим городам на севере Мали.

Нынешнее наступление стало продолжением апрельской эскалации, когда «Фронт освобождения Азавада» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» уже провели крупную совместную операцию, атаковали несколько городов, включая Бамако. В Москве утверждали, что продолжат поддерживать власти Мали.

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