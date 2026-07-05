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Американский институт киноискусства назвал самый смешной фильм всех времен

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  • 5.07.2026, 17:42
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Американский институт киноискусства назвал самый смешной фильм всех времен

Комедия была снята в 1974 году.

Американский институт киноискусства (AFI) назвал комедию «Сверкающие седла» (1974) самым смешным фильмом всех времен. Эта информация появилась на официальном сайте.

До этого в уже существовавшем рейтинге «Сверкающие седла» находились на шестом месте. Перемещение произошло в честь 100-летнего юбилея, который отмечал режиссер фильма Мел Брукс — в 2023-м ему вручили премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

«Брукс давно ворчал, что его фильм куда смешнее, чем „В джазе только девушки“ (1959)». «Он прав!», — заявил Боб Газзале, президент и генеральный директор AFI. — «Мы рады исправить эту несправедливость, пока Мел отмечает свое столетие», — прокомментировали в Институте.

Брукс — единственный режиссер, у которого в топ-15 представлены сразу три фильма: «Сверкающие сёдла», «Продюсеры» (№ 11) и «Молодой Франкенштейн» (№ 13).

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