Мексиканские футболисты вернули подаренные часы стоимостью $1 млн 5.07.2026, 18:08

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Фото: Reuters

Часы Rolex им подарил блогер.

Футболисты сборной Мексики вернули часы Rolex, подаренные американским видео блогером SteveWillDoit (настоящее имя — Стивен Делеонардис), сообщает пресс-служба национальной команды в соцсети Х.

«Наши игроки по обоюдному согласию решили вернуть автору контента Stevewilldoit часы, которые он ранее подарил им по собственной инициативе», — говорится в заявлении.

Делеонардис, у которого более 1,5 млн подписчиков на YouTube, преподнес каждому игроку мексиканской сборной по часам перед матчем 1/16 финала против Эквадора (2:0). Блогер в соцсети Х рассказал, что общая стоимость подарка составила $1 млн, а цена каждых часов варьировалась от $30 до $90 тыс.

Причину такого жеста блогер объяснил тем, что живет в Мексике и поставил $2 млн на победу команды над Эквадором, что, по его словам, должно было принести ему $1 млн прибыли — столько же, сколько стоят часы.

Как сообщает The Athletic, подарок вызвал вопросы с точки зрения этики, поскольку статья 21 Кодекса этики ФИФА запрещает получение подарков, кроме как «символической или незначительной стоимости», особенно если они могут повлиять на решения или создать конфликт интересов. За нарушение предусмотрен штраф от $12,5 тыс. и отстранение от футбольной деятельности на срок до двух лет.

В 1/8 финала сборная Мексики, которая является одной из хозяек турнира, встретится с Англией. Матч пройдет 6 июля в 03:00.

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