Юрий Федоров о ситуации в Крыму: России нужно сливать воду и сдаваться 18.06.2026, 16:31

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Юрий Федоров

Судьба оккупированного полуострова предрешена.

Украина в ближайшем будущем сможет вернуть Крым, а путинская армия будет вынуждена бежать на «большую землю». Об этом заявил военный эксперт и аналитик Юрий Федоров в интервью YouTube-каналу известного журналиста и политического обозревателя Евгения Киселева.

Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора:

«Есть исторические аналогии, которые показывают, что именно так несколько раз и происходило в отношении Крыма, — сказал Юрий Федоров. — Во время Крымской войны середины 19 века одна из проблем российской армии заключалась в том, что подвоз боеприпасов, коммуникации с так называемой «большой землей» были крайне затруднены. Караваны телег не могли достичь Крыма в надлежащее время, в надлежащем количестве. Далее, начало двадцатых годов: армии Врангеля были перерезаны все коммуникации. И эта достаточно крупная группировка добровольческой армии была вынуждена покинуть Крым. Те, кто остались — их судьба их была печальна.

Дело в том, что без надежных коммуникаций, без подвоза всего, что необходимо для функционирования вооруженных сил и снабжения населения Крым, как спелое яблоко, просто падает в руки противника. То же самое было в начале Второй мировой войны в сорок первом году. Когда немцы заняли Перекоп, судьба группировки Красной армии была решена. А что касается командующих, они просто убежали. Шестидесятитысячная группировка была просто брошена. То же самое случилось и потом с немецкой группировкой уже где-то ближе к концу войны. Так что если Крым окажется, если коммуникации окажутся перерезанными, тогда — все. Нужно сливать воду и сдаваться.

Есть три пути, по которым снабжается Крым. Первые два идут через перешеек, один — через Генническ и Чонгар, другой — через Армянск и Перекоп. И та, и другая линия зависят от так называемого сухопутного коридора в Крым, то есть от автомобильной трассы, которая идет к Мелитополю, а из Мелитополя — на юг, в сторону Крыма. Эта система, мосты на перешейках весьма уязвимы.

Остаётся Керченский мост и морской путь снабжения. Проблема в том, что он тоже не застрахован от всяких неожиданностей. А безэкипажные катера вполне могут блокировать пути в Феодосию, Севастополь и другие порты.

В общем судьба Крыма, если вот эта тенденция сохранится и если, действительно, два северных пути будут перерезаны, очень, очень и очень скверная для теперешней местной администрации и для российских войск там. В любой момент там могут появиться рои дронов или крылатые ракеты, которые испортят обедню российским генералом и Путину».

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