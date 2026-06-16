«В Крыму есть две тенденции» 16.06.2026, 10:37

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Как население полуострова реагирует на топливный кризис и перебои с продуктами?

Возможны ли протесты против оккупационных властей в Крыму? Такой вопрос сайт Charter97.org задал известному гражданскому активисту, одному из лидеров крымскотатарского народа Эрфану Кудусову:

— Я не думаю, что возможны какие-то массовые митинги или какое-то сопротивление населения. Определенное партизанское сопротивление там есть, и оно может немного поднять голову. Есть массовое недовольство народа, в особенности тех, кто жил там как постоянные граждане Украины до 2014 года. Но маловероятно, что это выльется в какие-то протесты. Потому что оккупационный силовой аппарат России достаточно силен.

Сотни тысяч правоохранителей, спецслужб, вооруженных сил оккупационной армии пока в состоянии это сдержать. Но это пока. Мы говорим о ситуации на сегодняшний момент.

Предсказывать, что будет через два месяца при таком наращивании событий в позитивном для Украины ключе, сложно и практически невозможно. Но сигналы мы видим: недовольство есть, хотя пока это глухое недовольство.

Тем не менее российские туристы, к сожалению, как рыбки-гуппи, у которых нет мозга и которые не помнят, что было пять минут назад, едут в Крым. Есть две тенденции. Одни понимают, что полный трындец, и те, кто уже заехал, пытаются выехать, у них возникают проблемы с выездом. А те, кто не знает, что в Крыму творится, еще пока едут.

Инерционное движение с туризмом пока продолжается. Нельзя сказать, что туристов совсем нет или их совсем мало, они едут. Это можно проследить по въездному и выездному трафику на Крымском мосту. Но этот ручеек сокращается, и это заметно.

В разгар сезона, а это еще через две-три недели, будет абсолютно понятно, что сезон в Крыму не состоялся и не может состояться в этих условиях. Местное население, которое обычно работает на пляжах Крыма, останется без работы и теперь будет отдыхать, потому что работы не будет.

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