Жителям Севастополя не выдали QR-коды на бензин из-за срыва поставок 1 11.06.2026, 8:04

Стоять в очередях бессмысленно.

Назначенный Москвой «губернатор» аннексированного Севастополя Михаил Развожаев вечером 10 июня сообщил, что новая партия QR-кодов, дающих право на заправку бензином, местным жителям выдана не будет. Причиной он назвал срыв поставок: бензовозы не смогли прибыть в город минувшей ночью. «Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС «ТЭС» завтра бессмысленно», — написал он в своем телеграм-канале, подчеркнув, что «сегодня (10 июня. — ТМТ) все ранее выданные QR-коды будут деактивированы».

«Завтра (11 июня, после 22:00. — ТМТ) будет новая генерация, и если вы не успели воспользоваться своим кодом, сможете получить новый», — добавил «губернатор». Он также указал, что заправка на АЗС «ТЭС» 11 июня будет доступна только коммунальным службам, скорой помощи, силовым структурам и общественному транспорту. О возможной свободной продаже топлива на АЗС «АТАН» Развожаев пообещал сообщить отдельно.

По подсчетам «7×7», к 10 июню не менее 25 российских регионов (без учета оккупированных территорий Украины) столкнулись с дефицитом бензина и перебоями в поставках. Если учитывать шесть захваченных украинских регионов — Крым, Севастополь, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, — число таких субъектов достигает 31.

В Краснодарском крае на фоне нехватки топлива уже начали закрываться автозаправочные станции. В аннексированном Крыму резко выросли цены: по состоянию на 10 июня литр АИ-92 стоил около 82 рублей (против примерно 69 рублей в Москве), АИ-95 — почти 90 рублей против 75 рублей в столице. У перекупщиков топливо предлагают по 130–150 рублей за литр, что примерно на 50% выше официальных крымских цен.

Основной причиной кризиса стали удары Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Bloomberg, с января по май 2026 года российские НПЗ подвергались атакам 38 раз, причем 16 из них пришлись на май — это максимальный показатель за все время войны. Согласно данным OilX, загрузка НПЗ снизилась на 14% с начала года и остается примерно на 20% ниже довоенного уровня. На этом фоне 8 июня Министерство энергетики России объявило о создании отраслевого штаба для обеспечения стабильной работы топливно-энергетического комплекса в условиях «роста воздушных атак противника».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com