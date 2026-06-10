Дефицит бензина охватил 25 российских регионов 2 10.06.2026, 20:12

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ВСУ наращивают атаки на нефтяную инфраструктуру оккупантов.

По меньшей мере 25 российских регионов (без учета оккупированных территорий Украины) столкнулись с нехваткой бензина и перебоями в поставках топлива на фоне атак Вооруженных сил Украины на нефтяную инфраструктуру, подсчитало издание «7×7». Менее чем неделю назад, 4 июня, число таких субъектов составляло 15, а также ограничения действовали в шести захваченных у Украины регионах — Крыму, Севастополе, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. По данным Bloomberg, с января по май 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись только на май — это максимальный показатель за всё время войны. Согласно данным OilX, загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остаётся примерно на 20% ниже довоенного уровня.

Региональные власти реагируют на дефицит по-разному. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев признал существование проблемы, тогда как глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ситуацию «искусственным ажиотажем». Жители, однако, настаивают на обратном. Под постом Кондратьева в телеграм-канале «Туподар. Краснодар» пользователи оставляют комментарии вроде «Мем от создателей чистейшего песка в Анапе» и «Хоть ссы в глаза». А в канале «Бел.Ру | Новости Белгорода» под публикацией о словах Шуваева большинство реакций — это клоуны и хохочущие смайлики.

В Краснодарском крае из-за топливного кризиса уже начали закрываться АЗС. А в аннексированном Крыму резко взлетели цены на бензин: по состоянию на 10 июня литр АИ‑92 стоил около 82 рублей (для сравнения, в Москве — около 69), АИ‑95 — почти 90 рублей против примерно 75 в российской столице. У перекупщиков топливо предлагали по 130–150 рублей за литр — на 50% выше официальных крымских цен.

На этом фоне 8 июня Министерство энергетики РФ объявило о создании отраслевого штаба для обеспечения стабильной работы топливно-энергетического комплекса в условиях «роста воздушных атак противника».

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