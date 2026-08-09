Россия все больше живет в режиме показухи 5 9.08.2026, 4:00

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Иллюзии рушатся.

Есть один очень показательный анекдот, который сегодня ходит по российским регионам. Местные жители уже не просят власти отремонтировать дороги, открыть больницу или решить проблему с топливом. Они шутят: «Пригласите к нам Путина». Ведь именно перед его приездом на заправках вдруг появляется бензин.

Когда-то такие истории казались бы преувеличением. Сегодня они все больше напоминают описание российской реальности, пишет для «24 Канала» журналист Ирина Узлова.

Украина уже давно ведет войну не только против российской армии. Все более ощутимо она наносит удары по тому, что позволяло этой армии существовать: по логистике, нефтепереработке, складам, транспортным маршрутам. Новые удары по Сизранскому и Ильскому нефтеперерабатывающим заводам стали продолжением системной кампании, которая длится уже много месяцев.

Результат начинает ощущаться не только военной машиной России

Топлива не хватает во все большем числе регионов. Кремль вынужден перебрасывать бензин, искать новые маршруты поставок, успокаивать население заявлениями о том, что ситуация «под контролем». Но с каждым разом эта официальная картина все хуже совпадает с реальностью.

Лучше всего это видно именно во время поездок Путина.

Перед его визитами топливо удивительным образом появляется. Заправки, которые еще вчера стояли пустыми, открываются. Цены вдруг снижаются. И все это настолько показательно, что даже россияне встречают такие поездки с сарказмом. Ведь если для нормальной жизни президенту приходится лично приезжать в регион, то проблема уже давно не в бензине. Проблема – в самой системе.

Именно поэтому все большее значение приобретает не количество пораженных объектов, а политический эффект этих ударов.

Любая авторитарная власть держится не только на силе. Она держится на ощущении всемогущества. Люди должны верить, что государство контролирует ситуацию, что все трудности временны, а власть способна быстро все уладить.

Сегодня эта иллюзия рушится

Когда в регионах регулярно возникает дефицит топлива, когда горят нефтеперерабатывающие заводы, когда грузовики не могут безопасно передвигаться по ключевым маршрутам, а перед приездом президента приходится срочно создавать картинку благополучия, это означает, что система уже работает не на развитие страны, а на поддержание телевизионной картинки.

Путин годами строил модель, в которой реальность должна была подстраиваться под телевидение. Сегодня происходит обратное. Телевидение все чаще вынуждено догонять реальность.

И именно это, пожалуй, является одним из самых опасных последствий украинских ударов.

Ведь разрушенный нефтеперерабатывающий завод можно отремонтировать. Новую партию бензина можно завезти. Даже цены на несколько дней можно снизить.

Гораздо сложнее вернуть людям веру в то, что власть действительно контролирует ситуацию.

Когда для появления бензина требуется личный визит президента, это уже не демонстрация силы. Это демонстрация того, насколько хрупкой стала система, которую Кремль годами пытался представить непоколебимой.

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