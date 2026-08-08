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Испания вводит паспортный контроль на границе с Италией

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  • 8.08.2026, 22:19
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Испания вводит паспортный контроль на границе с Италией
Фото: es.halo.wikia.com

Причиной стал острый дипломатический спор между странами.

Власти Испании временно возвращают пограничный контроль для всех путешественников, прибывающих воздушным и морским транспортом из Италии. Причиной стал острый дипломатический спор между странами из-за наплыва нелегальных мигрантов, сообщает Reuters.

До 7 сентября испанские пограничники будут проверять паспорта и визы у всех пассажиров самолетов и кораблей, прибывающих из Италии. Эти правила коснутся как итальянских граждан, так и иностранцев. В Мадриде официально объясняют такое решение «постоянным давлением нелегальной миграции» со стороны соседней страны.

Новые проверки — это зеркальный ответ Испании. Ранее Италия первой ввела паспортный контроль для приезжающих из Испании и планирует сохранять его как минимум до 15 августа. Глава МИД Италии даже призывал закрыть для Испании Шенгенскую зону.

Поводом для беспокойства Рима стал инцидент 30 июля, когда сразу 72 тысячи нелегалов попытались прорваться из Марокко в Сеуту — испанский анклав на северном побережье Африки.

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