«За такие деньги я у себя на даче устрою ванну с шампанским и фейерверк» 8 8.08.2026, 21:43

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Иллюстрационное фото: onliner

Белорусы не готовы платить за отдых в агроусадьбах.

Хозяин базы отдыха на юго-западе Беларуси рассказал, что на это жалуются владельцы усадеб.

Его пост в «Тредсе» собрал почти сто тысяч просмотров и более 400 комментариев, пишет «Салідарнасць».

«Владельцы усадеб хором жалуются, что белорус не готов платить за отдых в своей стране. У меня 300 за сутки в выходные, 250 в будни. За весь сезон дорого это назвали пять человек. Пять».

Он пояснил: «Дело не в том, что беларус не платит. Дело в том, что владелец не может внятно сказать, за что берёт деньги. Или у вас правда каждый второй торгуется?»

В комментариях пояснили, что менталитет белоруса прост: у абсолютного большинства есть дачи с плюс-минус одинаковым сервисом: баня, мангал, беседка и анлим насекомых, плюс лотерея с погодой. И это относительно бесплатно.

«Платить 100 баксов в сутки за то, что у тебя и так есть, какой смысл? Это не что-то необычное и не экзотика».

Белорус готов заплатить 100 баксов за сутки, когда у него будет что-то незнакомое глазу и море. Или горы. А дача того не стоит. А владельцы могут хоть 500 ставить за сутки. Их право.

Еще один комментатор пояснил, что не готов платить такие деньги за отдых в агроусадьбе:

«Как белорус я платил ~45 € в сутки в первой линии Батуми, номер с джакузи в Тбилиси, номер с балконом и теннисом на этом балконе в Боржоми. Почему мне пытаются в родной стране за ценник х2 впарить хрень с условной стоимостью 20 долларов».

Некоторые поддержали владельца агроусадьбы, отметив, что дача не бесплатная:

«Земельный налог, свет, вода, дрова, — платятся круглый год, а живут там пятнадцать выходных. И едут туда работать. Скосить, починить, покрасить, потом уборка и стирка. Плюс всю зиму думаешь, не вскрыли ли её, если она прилично выглядит.

Двести пятьдесят за сутки — это цена за то, что бремя содержания несёт кто-то другой».

Жительница райцентра написала, что для минчан с зарплатой 4000 рублей, может, и нормально отдать 300 рублей за сутки в агроусадьбе, а в ее городе потолок по зарплате 1500 рублей в месяц, и для нее это дорого.

Один из комментаторов объяснил, почему не ездит в домики за 300-400 рублей в сутки:

«Еду надо закупать, везти с собой и готовить, за все надо доплачивать отдельно — баня, прокат. Даже за собаку иногда просят доплатить 50 рублей в сутки.

Я не езжу, потому что за 200 рублей в сутки я могу поехать в санаторий. А за 250 рублей — в очень хороший санаторий.

С безлимитным шведским столом, с бассейном, с процедурой на выбор, с огромной территорией, с прокатом по цене 5 рублей за велик и так далее».

Его поддержали: «Это точно. А за такие деньги я у себя на даче устрою ванну с шампанским и фейерверк. Остальное все есть».

Белорусы сравнивают цены на отдых в других странах:

«Дом в двух минутах от океана, с бассейном и джакузи, с кондиционерами, максимально современный и полностью укомплектованный в Шри-Ланке стоил 52 доллара за ночь.

Дом в Сванетии, с видом на горы 165 рублей за ночь. Половина дома с отдельным входом, террасой, бесплатными каноэ и велосипедами в Словении у озера Бохинь 85$».

В комментариях иронизируют: «А дом в Гибуличах в садовом товариществе «Пралеска» с видом на профнастил стоит 100$!»

«Для грека в Греции с добиранием в два часа вилла всё так же стоит 85 евро у моря. А у них доходы явно больше наших. То есть местные в Европе тратят меньше на аналогичный отдых, чем беларусы», — обратил внимание участник дискуссии.

Владелец агроусадьбы согласился, что это честный аргумент:

«Грек платит 85 евро и никуда не летит, вы правы. Только у него сезон с апреля по октябрь, а у меня полтора месяца. Все годовые расходы на дом, дороги, воду и налоги я должен собрать за это время, он свои — за семь месяцев. Отсюда и цена за ночь выше при доходах ниже».

Белорусы советуют ему придумать варианты зимнего отдыха, чтобы уменьшить простои.

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