Эпидемия маразма в России 2 Александр Невзоров

6.08.2026, 10:37

2,308

Александр Невзоров

Мишустин решил «пройтись по буфету».

Приятно и поучительно наблюдать за распространением эпидемии маразма в России.

Уникальная толщина черепа премьера Мишустина долгое время защищала главу правительства от окончательного разрушения мозга.

Но всему есть предел. Даже самая толстая кость не может долго сопротивляться требованиям «русского мира».

Премьер поначалу пытался сохранить остатки полушарий и «человечьего лица», но вовремя понял безнадежность этого занятия.

Смекнул Мишустин, что не быть идиотом слишком рискованно в РФ.

Конечно, и до того он юлил и пакостил, но по мелочам. А тут решил «пройтись по буфету».

Премьер разразился адской проповедью, наставляя россиян не дожидаться визита спятившего СВОшника , а отдаться ему превентивно.

Действительно, зачем ждать идиота с топором и автоматом, когда есть возможность добровольно и организованно предоставить ему в пользование себя вместе с семейством?

Для этого организованы туры по заповедным местам.

Прибабахнутому обеспечена возможность не торопясь и со смаком, в уединенном месте поизгаляться над жертвами.

Совместный туризм под началом бывалого орка обеспечит незабываемыми ощущениями жен и дочерей, а главе семейства позволит избавиться от головы и прочих лишних частей тела.

«Россиянам вместо поездок на курорты предложат «патриотический туризм» с участием «героев СВО».

По мере того, как российские курорты становятся мишенью для атак беспилотников, а поездки в Европу усложняются из-за визовых ограничений, правительство РФ предлагает гражданам в качестве альтернативы «патриотический туризм» и гидов из числа «участников СВО».

Это «очень важное направление» развития внутреннего туризма, заявил во вторник премьер-министр Мишустин на презентации туристического проекта «Свой путь».

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com