Что белорусам взять с собой на короткий сплав на байдарке по реке? 1 6.08.2026, 10:30

фото: onliner.by

Советы инструктора.

«Подумываю над тем, чтобы совершить небольшой сплав по реке в окрестностях Минска. Что порекомендуете взять с собой в такое мини-путешествие продолжительностью в несколько часов?» - спросил у «АиФ» читатель из Заславля.

Возьмите несколько комплектов одежды, советует инструктор Константин Любимов. Один «мокрый» – для перемещения в байдарке, второй – «сухой». Стоит захватить дождевик, даже если дождя нет и прогноз его не предвещает. Если вы новичок, пройти весь маршрут и остаться сухим вряд ли получится. Вода с весел часто попадает в байдарку.

Можно взять перчатки. Они спасут руки от мозолей. На ноги нужна обувь, которая не боится воды (сланцы, кроссовки). Головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем необходимы, если сплав проводится в середине дня. Нелишним будет спрей от комаров и других насекомых, маршруты часто проходят по реке между лесными насаждениями.

Не забывайте о запасе воды, может понадобиться легкий перекус, чтобы восполнить затраченную энергию. Кроме того, захватите с собой лекарства, которые нужно пить постоянно, на тот случай, если произойдет какой-то форс-мажор и попасть вовремя домой не удастся.

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