Летний набор кардиолога: пять вещей, которые пригодятся в жару 6.08.2026, 10:58

Пригодятся карманный вентилятор на батарейках и не только.

На картине Фредерика Лейтона «Жаркий июнь» женщина в оранжевом платье свернулась калачиком в кресле и заснула. Такое состояние внезапного истощения и усталости может быть одним из признаков перегрева. И чтобы с вами не случилась такая неприятность, делюсь своими действенными советами на лето. Помним, что жара заставляет организм работать интенсивнее. Сосуды кожи расширяются, усиливается потоотделение, сердце сокращается чаще, чтобы помочь телу отдавать тепло. Поэтому жара создает стрессовые условия для организма, пишет врач-кардиолог Александра Телегузова в статье для nv.ua.

1. Эргономичная многоразовая бутылка для воды

Основное правило: бутылка должна быть изготовлена из безопасных материалов, а также быть лёгкой, герметичной и удобной.

В жару вместе с потом организм теряет воду. Из-за этого уменьшается объем крови, циркулирующей в организме, поэтому мы можем испытывать тахикардию, слабость, головную боль и головокружение.

Важно восполнять водный баланс именно чистой водой, а не кофе, смузи или комбучей. Они тоже содержат жидкость, но строить весь летний питьевой режим исключительно на них не стоит. Пить лучше регулярно в течение дня, не дожидаясь момента, когда почувствуете жажду.

Простой бытовой ориентир — цвет мочи. Если она стала заметно темнее, это может свидетельствовать о недостаточном потреблении жидкости.

В то же время универсальной нормы потребления воды для всех не существует. Людям с сердечной или почечной недостаточностью врач может ограничить суточный объем жидкости. Им не нужно переходить на популярный режим «два-три литра всем без исключения».

2. Карманный вентилятор на батарейках или с USB-аккумулятором

Он выглядит немного забавно и навевает воспоминания о детстве. Но после двадцати минут в душном автобусе превращается в настоящую реликвию и предмет зависти.

Мини-вентилятор удобно использовать в транспорте, в очереди, на прогулке, на детской площадке или во время путешествия. Для детей лучше выбирать модель с закрытыми лопастями, прочной решеткой, без мелких деталей и длинных шнурков.

Особенно хорошо работает сочетание движения воздуха с увлажнением кожи: немного прохладной воды на шею, руки или лицо — и вентилятор ускоряет её испарение. Именно испарение помогает телу отдавать тепло.

3. Автоматический тонометр с манжетой на плечо

Обычно люди делятся на две группы. Первая измеряет давление раз в год — преимущественно тогда, когда уже вызвала скорую помощь. Вторая измеряет его каждые семь минут, сравнивает показатели на правой и левой руках, а затем нервничает из-за разницы в три миллиметра ртутного столба.

Я шучу, но здоровье действительно не любит крайностей.

В жару из-за расширения сосудов, потери жидкости и действия лекарств артериальное давление может значительно снижаться. Поэтому контролировать и знать свое давление очень важно. Измерять его нужно сидя, после как минимум пяти минут покоя, положив руку на опору. Лучше всего сделать два последовательных измерения утром и вечером и записать результаты.

Тенденция к снижению давления не является основанием для самостоятельной отмены препаратов, если вы их принимаете. Наоборот, это еще один повод поговорить с кардиологом и пересмотреть схему лечения на период жары.

Тонометр нужен ещё и для того, чтобы объективно оценить состояние прохожего или коллеги, которому стало плохо.

4. Спрей и небольшое охлаждающее полотенце

Это мой фаворит в категории «дешево, просто, но работает».

В маленькую бутылочку с распылителем можно налить чистую прохладную воду. Можно купить и готовый спрей, но это дополнительные расходы.

Увлажнять шею, предплечья и лицо в течение дня — полезная привычка, особенно когда с собой есть вентилятор.

Охлаждающее полотенце действует по тому же принципу: его можно намочить, отжать лишнюю воду и прикладывать к шее или плечам. В магазинах продаются специальные спортивные полотенца, как у боксеров, но подойдет и обычная чистая натуральная ткань.

Замечу: не стоит прикладывать лед непосредственно к коже или надолго оставлять на ней очень холодное полотенце.

В спрей не следует добавлять эфирные масла, духи или ментоловые концентраты. Они не только обладают интенсивным запахом, который не всем понравится, но и могут раздражать кожу, глаза и дыхательные пути.

5. Зонт от солнца или легкая одежда с UPF-защитой

Зонт летом — это не только аксессуар с курортной фотографии. Светлый зонт с маркировкой UV-защиты помогает уменьшить воздействие прямого солнечного излучения, но не защищает тело от солнца полностью. Поэтому даже под зонтом стоит пользоваться кремом с SPF, носить солнцезащитные очки и защищать голову.

Еще один практичный вариант — одежда с UPF-защитой. UPF показывает, насколько хорошо ткань защищает кожу от ультрафиолетового излучения. На лето можно выбирать лёгкие рубашки с длинными рукавами, футболки, накидки и детскую пляжную одежду с маркировкой UPF 30−50+.

Для детей это особенно удобно: крем можно нанести неравномерно или смыть водой — все солнцезащитные кремы постепенно смываются и требуют повторного нанесения. Ткань же обеспечивает непрерывное покрытие.

Однако одежда должна быть не только защитной, но и лёгкой, свободной и воздухопроницаемой. Плотная тёмная синтетическая кофта может защищать от ультрафиолета, но в то же время создавать дополнительную тепловую нагрузку.

Зонт и одежда с UPF дополняют летный комплект защиты: головной убор, солнцезащитные очки и крем на открытых участках кожи.

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