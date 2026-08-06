Меган Маркл раскрыла подробности «дворцовых разговоров»1
- 6.08.2026, 11:17
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Голливудская легенда вновь оказалась в центре внимания.
После недавней поездки в Великобританию Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания. На этот раз поводом стали слова американской телеведущей и предпринимательницы Марты Стюарт, которая рассказала, что герцогиня Сассекская обсуждала визит в королевскую семью на закрытом ужине в Калифорнии, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Стюарт, она встретилась с Меган вскоре после ее возвращения из Британии. «Она только что вернулась из дворца... Я почти не разговаривала с ней, но знаю, что она рассказывала об этой поездке», — приводит слова телеведущей издание.
Поездка принца Гарри, Меган Маркл и их детей включала встречу с королем Карлом III в Хайгроув-хаусе, а также, как сообщают британские СМИ, посещение могилы принцессы Дианы. Визит состоялся после нескольких месяцев спекуляций о том, присоединится ли семья к Гарри во время мероприятий, посвященных подготовке к «Играм непокоренных».
Впрочем, публикация фотографий из поездки вызвала новую волну критики. Несмотря на неоднократные заявления супругов о стремлении к приватности и опасениях за свою безопасность, они сами поделились снимками из путешествия. По данным британской прессы, некоторые комментаторы обвинили пару в том, что они «вторгаются в собственную частную жизнь».
Дополнительные вопросы вызвали фотографии, сделанные рядом с домом семьи в Португалии. По мнению критиков, такие публикации могут облегчить определение местонахождения герцога и герцогини с помощью открытых интернет-инструментов, что, как считают обозреватели, противоречит их заявлениям о необходимости повышенных мер безопасности.