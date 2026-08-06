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Военная экономика России загнала бизнес в зарплатную ловушку

  • 6.08.2026, 11:38
Военная экономика России загнала бизнес в зарплатную ловушку

У гражданского бизнеса не хватает финансов.

Военная экономика России все сильнее давит на гражданский бизнес, который уже не способен конкурировать с государством в борьбе за сотрудников. К пятому году войны рост зарплат превратился для многих компаний в тяжелое финансовое бремя, тогда как производительность труда за ним не успевает, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Экономисты отмечают, что с 2022 года зарплаты растут примерно на пять процентных пунктов быстрее производительности. Причиной называют рекордно низкую безработицу — чуть выше 2% — и масштабный отток кадров в оборонную промышленность. Авторы материала называют этот процесс «военной версией голландской болезни», когда ресурсы перетекают в один сектор, ослабляя остальные.

При этом первоначальный эффект военного бума постепенно исчезает. Прибыль компаний уже не покрывает растущие издержки, бизнес сокращает расходы и все чаще уступает государственным предприятиям в борьбе за работников. На фоне стагнации производства и резкого падения инвестиций зарплаты сохраняют двузначные темпы роста. Средняя заработная плата в России в 2025 году достигла 101 784 рублей (около 1 272 доллара США).

Дополнительное давление создает сокращение разницы между доходами военнослужащих и гражданских работников. Если раньше служба могла приносить доход примерно в четыре раза выше средней зарплаты, то теперь преимущество сократилось примерно до двух раз, что, как считают авторы, подталкивает работодателей к новому витку повышения оплаты труда.

Власти оказались в «порочном круге». «Высокие процентные ставки не позволяют эффективно перераспределять ресурсы, поскольку государство поддерживает крупные неэффективные предприятия. Все сильнее звучит экономический аргумент в пользу новой волны мобилизации», — пишет издание.

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