Bloomberg: Такого в истории России еще не было 5 19.05.2026, 10:44

Наблюдается самая острая нехватка кадров.

Россия сталкивается с затяжным кадровым кризисом, который, по оценкам экспертов, будет давить на экономику еще многие годы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки аналитиков и заявления российских властей (перевод — сайт Charter97.org).

Уровень безработицы в стране опустился до рекордно низких 2,2%, что фактически означает почти полное отсутствие свободной рабочей силы. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ситуацию самой острой нехваткой кадров в современной истории России.

По данным Bloomberg Economics, для нормального баланса экономике не хватает около 1,5 миллиона работников. Российский бизнес при этом прогнозирует, что к 2030 году дефицит кадров может вырасти до 3 миллионов человек.

Главной причиной называют демографический спад. Число людей трудоспособного возраста сокращается с начала 2010-х годов, а в период с 2015 по 2022 год рынок труда потерял почти 5 миллионов человек.

Ситуацию резко ухудшила война. По различным оценкам, около 700–900 тысяч человек были мобилизованы и выведены с гражданского рынка труда. Дополнительное давление создали эмиграция сотен тысяч россиян и сокращение числа трудовых мигрантов.

Нехватка персонала особенно ощущается в IT-сфере, инженерных специальностях, бухгалтерии и продажах. На фоне борьбы компаний за сотрудников зарплаты растут быстрее производительности труда, что дополнительно разгоняет инфляцию.

Российские власти пытаются компенсировать проблему за счет повышения производительности, переработок и вовлечения в рынок труда молодежи и пожилых работников. Однако эксперты считают, что кадровый дефицит уже становится «новой нормой» для российской экономики.

