В Беларуси — нашествие майских жуков
- 19.05.2026, 11:02
В соцсетях публикуют впечатляющие видео.
Беларусы в TikTok показали нашествие майских жуков в разных регионах страны, пишет «Зеркало».
Пользователь Влад опубликовал вечернее видео с трассы М1, которая идет из Бреста до границы с Россией, где майские жуки «бомбардируют» лобовое стекло его машины.
Пользовательница Ирина опубликовала видео со своего земельного участка, где натрясла с маленького дуба полведра майских жуков. Регион женщина не указала.
В Орше тоже нашествие этих весенних насекомых — видео с ними опубликовал местный житель.
В комментариях к видео пользователи делятся своими наблюдениями:
— «В субботу ехала по той же трассе, только в районе Дзержинска. Была также атакована», — Таня.
— «О, у нас в Кореличском районе тоже много», — katya_se_studio.
— «В Могилеве какое-то прямо нашествие в этом году. Кошмар», — Two peaches.
— «Витебск, у нас в частном секторе, тьма их, по вечерам особенно», — yuliya0506_.
— «Могилевская область, в этом году пришествие хрущиков», — Наташа Кравченко323.
— «Солигорск, днем сидят на малине, абрикосах, плетистых розах, жрут, а вечером носятся, верхушки берез уже лысые, ужас в этом году!» — Зоя Александровна.
