19 мая 2026, вторник, 11:38
В Беларуси — нашествие майских жуков

3
  • 19.05.2026, 11:02
  • 1,160
В соцсетях публикуют впечатляющие видео.

Беларусы в TikTok показали нашествие майских жуков в разных регионах страны, пишет «Зеркало».

Пользователь Влад опубликовал вечернее видео с трассы М1, которая идет из Бреста до границы с Россией, где майские жуки «бомбардируют» лобовое стекло его машины.

Пользовательница Ирина опубликовала видео со своего земельного участка, где натрясла с маленького дуба полведра майских жуков. Регион женщина не указала.

В Орше тоже нашествие этих весенних насекомых — видео с ними опубликовал местный житель.

В комментариях к видео пользователи делятся своими наблюдениями:

— «В субботу ехала по той же трассе, только в районе Дзержинска. Была также атакована», — Таня.

— «О, у нас в Кореличском районе тоже много», — katya_se_studio.

— «В Могилеве какое-то прямо нашествие в этом году. Кошмар», — Two peaches.

— «Витебск, у нас в частном секторе, тьма их, по вечерам особенно», — yuliya0506_.

— «Могилевская область, в этом году пришествие хрущиков», — Наташа Кравченко323.

— «Солигорск, днем сидят на малине, абрикосах, плетистых розах, жрут, а вечером носятся, верхушки берез уже лысые, ужас в этом году!» — Зоя Александровна.

