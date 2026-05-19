США вышли из оборонного совета с Канадой
- 19.05.2026, 11:18
Он был создан еще во Вторую мировую войну.
США приостановили участие в Постоянном совместном совете по обороне с Канадой — формате сотрудничества в сфере региональной безопасности, который действовал более 80 лет.
Об этом в понедельник сообщил в X заместитель министра обороны США Элбридж Колби.
По его словам, Пентагон временно «приостанавливает участие» в совете, чтобы переоценить его эффективность. Колби заявил, что Вашингтон недоволен отсутствием «реального прогресса» со стороны Канады в выполнении оборонных обязательств, отметив: «Мы больше не можем игнорировать разрыв между риторикой и реальностью».
Совет был создан 18 августа 1940 года в Огденсберге (штат Нью-Йорк) и изначально предназначался для координации совместной обороны Северной Америки, напоминает New Voice.
Решение США раскритиковал республиканский конгрессмен Дон Бэкон. Он связал происходящее с политическими заявлениями о Канаде как «51-м штате», которые, по его словам, лишь усилили напряжённость между странами.
Канада, которую возглавляет премьер-министр Марк Карни, остаётся одним из участников НАТО с ускоренными темпами наращивания оборонных расходов. На последнем саммите альянса в Гааге Оттава обязалась довести военные расходы до 5% ВВП.
Карни также последовательно выступает за снижение зависимости Канады от США в вопросах безопасности и обороны.