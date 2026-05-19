закрыть
19 мая 2026, вторник, 11:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США вышли из оборонного совета с Канадой

  • 19.05.2026, 11:18
США вышли из оборонного совета с Канадой

Он был создан еще во Вторую мировую войну.

США приостановили участие в Постоянном совместном совете по обороне с Канадой — формате сотрудничества в сфере региональной безопасности, который действовал более 80 лет.

Об этом в понедельник сообщил в X заместитель министра обороны США Элбридж Колби.

По его словам, Пентагон временно «приостанавливает участие» в совете, чтобы переоценить его эффективность. Колби заявил, что Вашингтон недоволен отсутствием «реального прогресса» со стороны Канады в выполнении оборонных обязательств, отметив: «Мы больше не можем игнорировать разрыв между риторикой и реальностью».

Совет был создан 18 августа 1940 года в Огденсберге (штат Нью-Йорк) и изначально предназначался для координации совместной обороны Северной Америки, напоминает New Voice.

Решение США раскритиковал республиканский конгрессмен Дон Бэкон. Он связал происходящее с политическими заявлениями о Канаде как «51-м штате», которые, по его словам, лишь усилили напряжённость между странами.

Канада, которую возглавляет премьер-министр Марк Карни, остаётся одним из участников НАТО с ускоренными темпами наращивания оборонных расходов. На последнем саммите альянса в Гааге Оттава обязалась довести военные расходы до 5% ВВП.

Карни также последовательно выступает за снижение зависимости Канады от США в вопросах безопасности и обороны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип