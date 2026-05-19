закрыть
19 мая 2026, вторник, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте могут начать сборку индийских тракторов

10
  • 19.05.2026, 11:42
  • 2,242
В Бресте могут начать сборку индийских тракторов

Речь идет о технике крупного бренда Solis.

В Бресте могут наладить сборку тракторов крупного индийского бренда Solis. О планах сообщил Telegram-канал «#1регион».

Переговоры по этому поводу прошли на предприятии «ГлобалМаш Индустрия», которое недавно стало резидентом СЭЗ «Брест».

Как рассказал глава администрации свободной экономической зоны Вадим Кравчук, стороны обсуждали организацию сборки тракторов Solis на брестских мощностях.

Кроме того, речь шла о производстве навесного оборудования для такой техники.

Бренд Solis принадлежит индийской компании International Tractors Limited, основанной в 1995 году.

Сегодня это один из крупнейших производителей тракторов в Индии и один из самых быстрорастущих игроков рынка.

Компания заявляет о более чем 1,8 млн клиентов по всему миру и ежегодно выпускает около 300 тыс. тракторов.

Техника Solis продается более чем в 30 странах Европы, а также в США, Бразилии, Турции и странах Азии и Африки.

Линейка включает тракторы мощностью от 16 до 125 лошадиных сил.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип