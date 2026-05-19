В Бресте могут начать сборку индийских тракторов 10 19.05.2026, 11:42

Речь идет о технике крупного бренда Solis.

В Бресте могут наладить сборку тракторов крупного индийского бренда Solis. О планах сообщил Telegram-канал «#1регион».

Переговоры по этому поводу прошли на предприятии «ГлобалМаш Индустрия», которое недавно стало резидентом СЭЗ «Брест».

Как рассказал глава администрации свободной экономической зоны Вадим Кравчук, стороны обсуждали организацию сборки тракторов Solis на брестских мощностях.

Кроме того, речь шла о производстве навесного оборудования для такой техники.

Бренд Solis принадлежит индийской компании International Tractors Limited, основанной в 1995 году.

Сегодня это один из крупнейших производителей тракторов в Индии и один из самых быстрорастущих игроков рынка.

Компания заявляет о более чем 1,8 млн клиентов по всему миру и ежегодно выпускает около 300 тыс. тракторов.

Техника Solis продается более чем в 30 странах Европы, а также в США, Бразилии, Турции и странах Азии и Африки.

Линейка включает тракторы мощностью от 16 до 125 лошадиных сил.

