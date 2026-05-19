«Почему Грэм не вспомнил пастора-политзаключенного?» 19.05.2026, 12:04

Александр Кухта

Молиться за власть — не значит освящать насилие.

Священник прихода Белорусского прихода Константинопольского патриархата в Вильнюсе Александр Кухта в «Фейсбуке» поразмышлял о приезде в Минск протестантского пастора из США Франклина Грэма, который встретился с Лукашенко и помолился за него на «Фестивале надежды», прошедшем в столице 16-17 мая:

— В 2020 году, когда белорусский режим начал ломать независимые структуры, оказалось, что религиозные сообщества неплохо держат удар. Потому что церковь — это не просто случайная толпа бабушек со свечками. Это среда, где люди знают и поддерживают друг друга — или, как сейчас модно говорить, выстраивают горизонтальные связи. А ещё у церкви есть собственный моральный авторитет — Евангелие. Книга, которая очень плохо сочетается с дубинками, ложью и культом силы.

Лукашенко понял эту угрозу и постарался вкатать религиозную жизнь в асфальт. И небезуспешно.

Вот как вы думаете, зачем Лукашенко на камеру целуется с епископами? Из любви к церковному протоколу? Конечно, нет! Всё проще. Он посылает сигнал: «Да, выборы я проиграл. Но меня всё равно благословляет церковь. А значит — и сам Бог!».

По той же причине на ВНС рядом с чиновниками сидят православные и католические иерархи. Они там не для мебели. Их присутствие легитимизирует весь этот цирк.

А священников зачем на культурно-массовые мероприятия сгоняют? Просто постоять? Тоже нет! Нужно чтобы люди видели рядом чиновника, военного и священника и делали выводы: «Раз церковь тут — значит, всё нормально. Значит, власть от Бога».

И будем честными, режим неплохо преуспел в подчинении религии за последние годы. Что католики, что православные — все по струнке ходят и боятся пикнуть. Епископы — молчат. Священники — молчат. Прихожане — тоже молчат. Везде царит страх. А все потому, что режим в свое время обезглавил эти системы, отравил их, а дальше — яд сам потек вниз.

Но вот с протестантами проблема, как пишет Александр Кухта, у властей случилась проблема:

— У них нет единого центра силы, который можно было бы прижать к ногтю, а затем — подчинить и всю систему. Потому что протестанты как желе: давишь в одном месте, оно вылезает в другом. Ну да, кого-то из пасторов посадили. Где-то позакрывали церкви. Кого-то из страны выслали. А толку? Протестанты не вертикальные. Поэтому и яд у них сверху вниз не течет.

И белорусский режим не первый, кто столкнулся с этой проблемой. Так что решение уже давно придумано. И много раз реализовано. А пару дней назад – и в Беларуси.

Итак, если не получается отравить верхушку — потому что верхушки просто нет — тогда нужно заражать всю среду сразу. Собрать вместе тысячи верующих. Создать атмосферу единства, молитвы и духовного подъема. А потом аккуратно впрыснуть туда месседж: «власть от Бога, а Лукашенко — законный правитель». На этом все! Дальше яд расползется без посторонней помощи.

Потому что человек, который уже однажды стал соучастником, боится признать это. Он начинает себя и всех окружающих убеждать, что все не так уж плохо, а один раз — ну с кем не бывает?

Да-да, это я сейчас про приезд Франклина Грэма в Беларусь. И про то, как он расстелился перед Лукашенко. Сначала — лично. Затем — в интервью. А потом еще и на общей молитве.

Православный священник считает, что многие заглотили эту наживку:

— Чисто по-человечески я могу понять протестантов. Потому что в Беларуси им ой как непросто. Десятилетиями режим издевался над ними, бил ногами и считал людьми второго сорта. А тут — такой подарок! Самого Франклина Грэма пригласили, суперзвезду американского евангелического мира. И дали собраться огромной толпой.

Честно, я не понимаю, зачем Грэм хвалил Лукашенко. Он неглупый человек, и прекрасно понимал, что делать это было необязательно. Можно было просто промолчать. А еще лучше — можно было вспомнить, например, про пастора Олега Лойко, который сейчас сидит в тюрьме. И за него помолиться. И ничего режим ему бы не сделал. Потому что побоялись бы тронуть фигуру такого масштаба. А тут…

Ну хорошо. Допустим, у них была какая-то договоренность. Допустим, Лукашенко шепнул Грэму, что если тот за него публично впишется, на свободу выйдут политзаключенные (лично я сомневаюсь, что они что-то такое обсуждали, но допустим). Если это действительно так, то вопросов к Грэму нет. Только уважение. Человек положил свою репутацию ради других.

Но почему повелись на это другие верующие? Протестанты, ауууу! Вы не обязаны оправдывать каждое действие своего пастора. Даже если он рок-звезда.

Ну промолчите, если вы в Беларуси. Но если за границей — станьте голосом молчащих и прямо скажите, что такая молитва — это ошибка.

Но нет же! Все комменты забиты оправданиями: «вся власть от Бога», «он же не сказал, как именно нужно молиться», «все всё поняли правильно». Ну детский сад, честное слово. И самое грустное — вы ведь правда на это ведетесь.

А если ведетесь, значит заражение произошло. Значит Лукашенко вас переиграл. Потому что когда соль теряет свою силу, она становится ядом.

В заключение хочу сказать простую вещь. НИКОГДА не играйте с Сатаной ни в какие игры. Он хитрый и обязательно найдет крючок, чтобы поймать человека.

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых».

P.S.: молиться за власть — не значит освящать насилие. И не значит подыгрывать ей. Вот как эта же молитва звучит у нас на приходе на каждой литургии:

«Таксама молімся за ўсіх, хто вымушана пакінуў свае дамы і Радзіму і за дараванне ім усяго неабходнага для жыцця на чужыне і аб хутчэйшым вяртанні дадому – скажам усе: «Госпадзі, выслухай нас і памілуй»,

Таксама молімся за ўсіх несправядліва зняволеных братоў і сясцёр нашых, і за іх найхутчэйшае вызваленне – скажам усе: «Госпадзі, выслухай нас і памілуй»,

Яшчэ молімся за перамогу народа Украіны, за сканчэнне вайны, за свабоду нашага беларускага народу і за пакаянне ўсіх хто чыніць гвалт, прыгнёт і беззаконне – скажам усе: «Госпадзі, выслухай нас і памілуй»,

Яшчэ молімся за Богам сцеражоную краіну нашу Беларусь і ўвесь беларускі народ, за стойкасць у веры, мужнасць у выпрабаваннях і вернасць свайму народу ўсіх нас Госпаду памолімся».

