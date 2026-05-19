Украинские гении в гаражах

На наших глазах происходит революция.

Украина за несколько лет превратилась из страны с дефицитом вооружений в одного из мировых лидеров в сфере военной робототехники. Путь к этому начался с «гениев в гаражах», которые в первые месяцы войны начали переделывать гражданские дроны для фронта, пишет The Jerusalem Post (перевод — сайт Charter97.org).

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников сравнил ситуацию с библейской историей Давида и Голиафа. По его словам, Украина не могла конкурировать с Россией количеством техники, поэтому сделала ставку на дешевые и эффективные технологии.

«Наши гении в гаражах начали прикручивать системы радиоэлектронной борьбы к обычным дронам», — рассказал Резников. Именно такие беспилотники со временем стали одним из символов войны.

Сегодня украинские FPV-дроны стоимостью около $500 способны уничтожать российские танки ценой в миллионы долларов. В Киеве считают, что именно эта асимметричная стратегия изменила логику современной войны.

Украина активно развивает не только воздушные, но и наземные роботизированные системы. Роботы уже используются для доставки боеприпасов, разминирования, эвакуации раненых и даже спасения поврежденных дронов.

Одним из самых необычных эпизодов стало недавнее пленение российских солдат при помощи роботизированной платформы. По словам советника Минобороны Украины Анны Гвоздяр, операция потребовала совместной работы разведки, операторов и самих роботизированных систем.

При этом украинские власти подчеркивают, что полностью автономных боевых машин пока нет, а решение об уничтожении целей все еще принимает человек.

Эксперты отмечают, что Украина фактически превратилась в «живую лабораторию» войны будущего. Военные и оборонные компании со всего мира изучают украинский опыт, а Киев уже ставит новую цель — полностью автоматизировать системы противовоздушной обороны.

