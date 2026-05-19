Николай Статкевич: По авторитету Кремля нанесен мощный удар 1 19.05.2026, 12:37

Украина сумела перевести войну на другой технологичный уровень.

Лидер белорусской оппозиции и экс-политзаключенный Николай Статкевич в своем Telegram-канале поразмышлял о вариантах продолжения войны России против Украины:

— Если раньше российская официальная пропаганда как-то еще могла поддерживать у своих потребителей веру в скорую победу над Украиной, то после издевательского разрешения президента Зеленского на скукоженное празднование сакральной для россиян даты 9 мая и массового ответного удара украинских беспилотников по Москве скрывать реальное положение вещей стало невозможным.

По авторитету Кремля в глазах подданных был нанесен мощный удар, что в глазах обитателей Кремля является позором и угрозой одновременно. Возможно, эти события заставят их более реально оценивать ход и перспективы войны.

Главный из выводов — Украина сумела перевести войну на другой технологичный уровень, где, благодаря помощи своих европейских союзников, энергии своего свободного бизнеса и таланту инженеров, получает преимущество.

Нетрудно оценить перспективы развития событий. Ошибка в оценке мотивов европейских стран, которые от начала конфликта считались Москвой лишь покорными марионетками Вашингтона, ведет к тому, что их поддержка Украины не прекращается, независимо от надежд Кремля на изменения в позиции Америки.

Это значит, что финансовая, военная, технологическая и политическая помощь Киеву будет только нарастать, несмотря на позицию Вашингтона.

Это значит, что технологическое преимущество Украины на поле боя, опираясь на практически неограниченное обеспечение финансами, электронными, а при необходимости, и механическими компонентами, будет только расти.

Это значит, что украинцы в скором времени сумеют нивелировать за счет воздушных и наземных дронов количественное превосходство России, на которое так надеялась Москва.

Это значит, что ВСУ сумеют уже в следующем зимнем сезоне наносить ничем не ограниченные удары собственными баллистическими ракетами по энергетическим объектам РФ, что в условиях российской зимы, несравнимо более холодной, чем украинская, может привести к масштабным гуманитарным катастрофам в России.

Это значит, что Украина быстро сумеет развернуть собственные орбитальные группировки спутников для разведки и связи.

В конечном итоге, все это значит тупиковую военную ситуацию для Москвы, если там не будут найдены новые, более эффективные варианты продолжения войны.

Какие это могут быть варианты? Николай Статкевич видит несколько сценариев:

1) Мобилизация. Но в условиях роста технологического преимущества Украины на поле боя она может привести только к резкому увеличению боевых потерь, недовольству в обществе, эмиграции мужчин, росту расходов на выплаты семьям погибших, уменьшению количества занятых в экономике.

2) Расширение линии боевых столкновений за счет Беларуси. Повтор операции 2022 года при отсутствии фактора внезапности и готовности украинской стороны не получится. Принуждение к участию в войне белорусского режима большой пользы не принесет, так как даже нападение всех 23 тысяч сухопутных войск Беларуси при отсутствии у них боевого опыта, навыков массового боевого применения дронов, да и необходимого количества самих дронов приведет только к уничтожению нефтеперерабатывающих заводов, ближайших железнодорожных станций и блокированию маршрутов снабжения группировки вторжения. И в итоге — к ее уничтожению. Многочисленные «спецназы» внутренних войск, обученные для разгона безоружных демонстрантов и задержания вооруженных кухонным ножом пьяных злоумышленников, только повысят число боевых потерь. Массовая же мобилизация людей, которые в своей массе хотят политических перемен, может привести только к массовой сдаче в плен или переходу целых подразделений на противоположную сторону, или, даже, к вооруженным мятежам. Короче, лучше и не пробовать.

3) Применение тактического ядерного оружия. Угрозы этого уже прозвучали накануне парада 9 мая. Не сомневаюсь, что «разрешение» Зеленского на парад 9 мая российские генералы уже трактовали своему главному начальнику как вынужденный страхом перед угрозой ядерным оружием. Поэтому эти угрозы будут продолжаться.

Наиболее эффективным видом таких угроз в Кремле, как пишет Статкевич, считают тренировки по боевому применению ядерного оружия:

— Обычно ядерные боеголовки в российском войске, в отличие от NATO, хранятся в централизованных хранилищах, одно из которых быстрыми темпами строилось в Беларуси около Кричева.

Перед их применением боеголовки колоннами закрытых грузовых автомобилей под охраной развозятся к средствам их применения — самолетам или ракетам. Сама эта доставка периодически тренируется.

Но такие тренировки имеют и другой смысл. Вывоз чего-то из централизованных хранилищ сразу же выявляется средствами космической разведки стран NATO. Сразу же возникает вопрос, что они вывозят — настоящие боеголовки или их макеты. Все же понимают, что начало ядерного нападения будет замаскировано под такую тренировку. Поэтому сама тренировка уже является угрозой ядерным нападением. После начала российско-украинской войны Путин неоднократно объявлял такие тренировки в масштабах всей России, чтобы напугать Запад и заставить его прекратить поддержку Украины. Но ядерная тренировка только в Беларуси это угроза, в первую очередь, Европе. В первую очередь, Украине и соседним странам NATO.

США эта угроза не касается, так как даже модифицированный под «Орешник» «Ярс» туда из Беларуси просто не долетит. Так делается в надежде, что при сегодняшней администрации Америка не вмешается при ядерном нападении на европейские страны NATO или Украину. При предыдущей администрации не посмели бы, а теперь считают, что можно. Особенность частых угроз в том, что они снижают психологический порог их реализации и поэтому раньше или позже могут быть осуществлены. О последствиях для Беларуси и угрозе странам Балтии я уже писал на этом канале сразу после освобождения.

Теперь насчет опасности для Украины. На мой взгляд, возможны два варианта ядерного удара по ней. Около линии фронта, чтобы деморализовать или уничтожить оборону. Но как делать это на Донбассе, который, согласно российской Конституции, считается уже частью РФ. Делать непригодной для жизни часть РФ — какой тогда смысл в таком «освобождении»?

Нанести же удар по «центрам принятия решений» — это значит уничтожить центр и святыни «матери городов русских». А как же с российским историческим мифом? Севастопольские «новоделы» не в счет. И памятник князю Владимиру из Москвы придется убрать.

Из других аргументов против удара — полная международная изоляция РФ, но она и так близка к тому. О моральных ограничениях сейчас лучше и не упоминать.

Я вынужден делать такие страшные прогнозы, чтобы уменьшить вероятность их реализации. Меньше всего хотел бы, чтобы они сбылись.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com