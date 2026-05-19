«Штурмовое мясо» — не более того
- Максим Плехов
- 19.05.2026, 12:35
Как Россия вербует африканцев для войны.
В конце прошлого года Путин подписал Указ о «визе талантов». Студенческие визы и визы талантов активно рекламируются посольствами России по всей Африке
Африканский континент снова появляется в наших новостных лентах. На этот раз поводом стало государство Мали, в котором базируется одно из подразделений «Африканского корпуса». Того самого, котрый создавался из бывших участников ЧВК Вагнер и местных выходцев. Формирование подконтрольное Минобороны РФ.
В конце апреля коренной народ Мали и боевики убили местного министра обороны. Именно он выступал за сближение с Москвой. Российские военные отступили из города Кидаль. Это стало поводом для возмущения в государстве и обвинений россиян в том, что малийских солдат оставили, чтобы «их захватили в плен, как крыс». Непосредственно для Африканского корпуса малийские события — своеобразная демонстрация уменьшения влияния в странах Африки.
Заманить в бой
История конфликта в Мали многослойная и долговременная, ее разбирают специалисты-африканисты. Лично мое внимание больше привлекла новость, которая в СМИ появилась за месяц до событий в Кидали. По уровню важности не уступает малийской.
В марте министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади приехал в Москву, чтобы договориться о прекращении вербовки кенийцев для участия в войне России против Украины. Кения — далеко не единственная страна, в которой происходят подобные «кампании». В частности, Reuters писало: «В феврале Гана заявила, что 50 ганцев погибли в войне в Украине после того, как их «заманили в бой». К тому же министр иностранных дел этой страны отмечал, что цифра может быть выше.
В СМИ начало появляться все больше результатов расследований о том, каким образом россияне привлекают африканцев к войне. Кроме того, публикуются свидетельства тех из них, кому удалось сбежать и вернуться домой. Или попасть в украинский плен. Конечно, часть информации, которую рассказывают «наемники», не лишним будет подвергать сомнению.
Особенно рассказы о «нам дали документ, но русского не знаем, поэтому оказалось, что подписали контракт на службу». Эта версия неоднократно повторяется в рассказах иностранцев, которые своими историями делились в фильме «Наемники» для проекта «Хочу жить» (единый центр приема заявок на добровольную сдачу в плен военнослужащих всрф). К слову в лагерях для военнопленных в Украине находятся граждане Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Шри-Ланки, Бразилии и др. Интересно разобраться, к каким методам прибегает страна-враг, чтобы пополнить ряды своей армии. Там есть чему удивиться.
«Виза талантов» для штурма
Серьезную журналистскую работу провело издание CNN. Они проанализировали общение вербовщиков в мессенджерах, все тонкости маршрута, пообщались с африканскими наемниками. Российский «калачик» выглядел привлекательно: «обещали подписной бонус в размере 13 тысяч долларов, ежемесячную зарплату до 3 500 долларов и российское гражданство после окончания службы». На самом деле бойца будет ждать минимальная военная подготовка, бои на передовой (подобных «наемников» называют «штурмовое мясо»), а в немалом количестве случаев — расистские издевательства, изъятие документов и банковской карты.
Одно дело, когда наемник знает, куда едет и что будет делать. Другое — гражданское трудоустройство, за которым на самом деле скрываются боевые позиции. Эксплуатируется социальная безысходность, которая требует поиска заработков за рубежом. И возможность получить паспорт с «двуглавым», который для граждан стран Африки до сих пор имеет магический смысл. На это купились тысячи.
Вербовка происходит всеми возможными путями. Пропагандистские ролики в социальных сетях, включая TikTok, где пророссийские африканцы рассказывают обо всех прелестях России и местных заработков. Рекрутинговые агентства, которые набирают персонал для работы охранниками, продавцами, работниками гостиничной индустрии, водителями и тому подобное. Нередки случаи, когда приехал в гости к знакомому, а он в нужный момент подложил тебе контракт на службу в армии РФ. С одним из таких туристов вышло видео на фейсбук-странице 57-й отдельной мотопехотной бригады им. К рекрутингу приобщаются даже спортивные агенты: предлагают поездку в РФ для участия в соревнованиях, а на самом деле человек оказывается на фронте. Если повезет, в украинском плену. «Повезет» очень подходящее слово в этой ситуации.
В конце прошлого года Путин подписал Указ о «визе талантов». Он позволяет иностранцам с «особыми профессиональными достижениями» подавать документы и получать многократные деловые визы, а затем и разрешение на временное проживание. К тому же владеть русским языком необязательно. «Они должны любить Россию. Их решение жить у нас должно быть реалистичным и хорошо продуманным. И они должны иметь образование и навыки, чтобы приносить здесь пользу», — заявила депутат Госдумы и руководитель организации, которая помогает иностранцам переехать в РФ. Интересная формулировка «приносить здесь пользу». Зная, чем дышит эта страна, не удивлюсь, если владелец «визы талантов» будет «любить Рассию» в какой-то из лесопосадок на украинско-российской границе.
Студенческие визы и визы талантов активно рекламируются посольствами России по всей Африке. Особенно активны они в Эфиопии. Очереди из сотен молодых мужчин возле посольства в Аддис-Абеба привлекли внимание местных СМИ. Большинство из них даже не догадывается, где они окажутся через несколько месяцев.
О наемниках из Северной Кореи я уже писал. Но в том случае ситуация все же отличается. Во время операции на Курщине северокорейцы получали практический опыт на поле боя и знания о «начинке» современного вооружения, которая важна для их страны. Вербовка африканцев — совсем другая история. Но финал в ней похож. Страна, которая описывает невероятные прелести «работы» будет рассматривать того, кто на нее согласится, только как «штурмовое мясо». Не более того.
Максим Плехов, Nv.ua