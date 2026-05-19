«Белорусы не могут вывезти из Польши даже подгузники» 10 19.05.2026, 13:11

Польские предприниматели рассказали, как изменилась приграничная торговля.

Спустя полгода с момента открытия пунктов пропуска «Кузница — Брузги» и «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе приграничная торговля не вернулась прежним к оборотам. Основная проблема — санкции на вывоз товаров физлицами. Об этом Polskie Radio Białystok рассказала представительница организации польских предпринимателей «Объединенный Восток» (Zjednoczony Wschód) Эвелина Григатович-Шумовска.

«Они [белорусы] не могут купить мыло, вывезти стиральные порошки, даже туалетную бумагу. Не могут вывезти, например, подгузники», — объяснила она.

По ее словам, список товаров, подпадающих под ограничения, огромный. Также действуют ценовые ограничения. В частности, нельзя вывозить бытовую технику и электронику стоимостью более 300 евро.

При этом, несмотря на открытие границ, Подляское воеводство, по оценкам предпринимательницы, проигрывает конкуренцию Люблинскому, где находится пункт пропуска «Тересполь». За последние годы значительно выросло количество автобусов, пересекающих границу через этот переход. По мнению Эвелины Григатович-Шумовской, одной из причин может быть разная интерпретация санкционных правил пограничными службами в двух воеводствах.

Например, за провоз некоторых моющих средств через «Кузницу» или «Бобровники» белорусов могут оштрафовать. При этом через «Тересполь», по словам представительницы предпринимателей, аналогичные товары могут провозиться без последствий. Это приводит к тому, что часть белорусов выбирает другой маршрут.

Также, по мнению представительницы польских предпринимателей, за годы закрытия границы изменились и цены. Некоторые товары подорожали в два раза. Это привело к тому, что приграничная торговля перестала быть настолько привлекательной, насколько раньше. Кроме того, по оценкам Григатович-Шумовской, польские предприниматели за это время проиграли конкуренцию китайцам.

