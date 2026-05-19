Истребители НАТО сбили дрон надо воздушным пространством Эстонии 19.05.2026, 13:55

Возможно, он был украинским.

В небе над Эстонией впервые был уничтожен беспилотник. Предположительно, это был украинский ударный дрон, который случайно оказался в воздушном пространстве страны. Инцидент привёл к объявлению воздушной тревоги в части государства.

Об этом сообщает эстонская редакция Delfi со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

По словам Певкура, беспилотный аппарат был сбит истребителями, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО.

Инцидент произошёл над озером Выртсъярв, расположенным в центрально-южной части Эстонии — примерно посередине между восточной границей страны с Россией и побережьем Рижского залива.

Это первый подтверждённый случай уничтожения подобного летательного аппарата над территорией Эстонии. Причины появления дрона в воздушном пространстве страны официально не уточняются, однако предполагается, что он мог отклониться от маршрута.

