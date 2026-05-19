«Зайди в АБФФ и стукни по столу»: Тумилович обратился к Гончаренко 2 19.05.2026, 14:20

Известный белорусский вратарь дал совет тренеру национальной сборной по футолу.

Бывший вратарь сборной Беларуси Юрий Тумилович обратился к главному тренеру национальной команды Виктору Гончаренко.

Он призвал специалиста не молчать о проблемах белорусского футбола и жестко поставить вопрос перед руководством Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и чиновниками.

«Слушай, Гончаренко, ну я понимаю, ты корректный, воспитанный парень, но стукни ты уже там по столу. Заговори ты. Зайди в федерацию, зайди в министерство спорта. Скажи людям, кто они есть на самом деле», — заявил Тумилович.

По словам бывшего футболиста, от тренеров и игроков требуют результата, но при этом сама система не создает условий для развития футбола.

«Вы требуете результат, хотите что-то. И в то же время одной рукой вроде бы даете, а другой просто берете и уничтожаете людей», — сказал Тумилович.

Виктор Гончаренко был назначен главным тренером сборной Беларуси 6 января 2026 года. Контракт со специалистом рассчитан на четыре года. Ранее он работал в БАТЭ, ЦСКА, «Краснодаре», «Урале», «Уфе» и других клубах.

Гончаренко возглавил сборную после провального отборочного цикла. Осенью 2025 года белорусская команда проиграла четыре стартовых матча квалификации ЧМ-2026 подряд: Греции — 1:5, Шотландии — 0:2, Дании — 0:6 и снова Шотландии — 1:2. Эта серия повторила антирекорд национальной сборной.

