Гончаренко назвал состав сборной Беларуси, с которой проведет свои первые матчи 2 17.03.2026, 21:23

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Виктор Гончаренко

Белорусские футболисты сыграют против Кипра и Армении.

Виктор Гончаренко начнет свою тренерскую работу с национальной сборной Беларуси по футболу с товарищеских игр против Кипра и Армении, на которые уже сформировал состав, сообщили в Ассоциация «Белорусская федерация футбола».

Белорусы сыграют против Кипра 25 марта, а через четыре дня - 29 марта - померятся силами с командой Армении.

«Это будет горячо, и вы просто обязаны наблюдать за новой главой в истории «белокрылых», - призывают в АБФФ. Это будет первый тренировочный сбор под руководством нового главного тренера белорусской сборной Виктора Гончаренко.

Из новичков в команде вратарь минского «Динамо» Михаил Козакевич, защитник «Ислочи» Иван Тихомиров и полузащитник «МЛ Витебск» Даниил Галята.

Всего вызвано 24 футболиста. Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София), Михаил Козакевич («Динамо-Минск»). Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Павел Забелин («Акритас Хлоракас»), Егор Пархоменко (ЦСКА 1948), Владислав Калинин, Роман Бегунов (оба - «Динамо-Минск»), Захар Волков («МЛ Витебск»), Глеб Шевченко («Торпедо», Москва), Иван Тихомиров («Ислочь»). Полузащитники: Макс Эбонг (ЦСКА, София), Евгений Яблонский («Астерас»), Руслан Лисакович, Валерий Громыко, Артем Концевой, Даниил Галята (все - «МЛ Витебск»), Максим Киреев («Мехелен»), Юрий Ковалев («Балтика»), Александр Селява («Динамо-Минск»). Нападающие: Карэн Варданян («Динамо-Минск»), Герман Барковский («Пяст Гливице»), Владислав Морозов («Колдинг»), Артем Шуманский («Крылья Советов»).

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