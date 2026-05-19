Reuters: Китай тайно обучает российских солдат для войны в Украине 5 19.05.2026, 15:08

По данным европейских разведслужб, около 200 российских военнослужащих тайно прошли подготовку в Китае и затем могли быть направлены для участия в боевых действиях в Украине, пишет агентство Reuters в своем эксклюзивном материале (перевод — сайт Charter97.org).

Обучение бойцы проходили в конце 2025 года на военных объектах в Пекине, Нанкине и других городах. Основной акцент делался на применении беспилотников, электронной войне, армейской авиации и действиях бронетанковых подразделений.

Согласно изученным документам, между российскими и китайскими военными был подписан закрытый двуязычный договор. Он предусматривал подготовку российских военных и, в ответ, обучение китайских подразделений в России. При этом прямо запрещалось освещение программ в СМИ и раскрытие информации третьим сторонам.

По данным разведки, часть обученных российских военных уже вернулась в зону конфликта и была задействована в операциях с использованием дронов, в том числе в Крыму и на территории Запорожской области.

Особое внимание уделялось беспилотным системам — ключевому виду вооружений в современной войне. Российских военных обучали работе с FPV-дронами, средствами радиоэлектронной борьбы, системами противодействия беспилотникам, а также использованию симуляторов полета и цифровых тренажеров.

Отдельные курсы включали тактику совместного применения минометов и беспилотников для обнаружения целей, а также обучение инженерным дисциплинам — от разминирования до работы с неразорвавшимися боеприпасами.

В одном из отчетов описывались занятия по противодействию дронам с использованием электронных «ружей», сетевых устройств и средств глушения сигналов. Такие технологии активно применяются обеими сторонами конфликта в Украине.

Китайская сторона официально заявляет о нейтралитете и называет свою позицию «объективной и миротворческой», подчеркивая, что не участвует в конфликте. Однако западные страны все чаще выражают обеспокоенность углублением военного взаимодействия Москвы и Пекина.

По данным разведслужб, среди прошедших обучение были не только рядовые, но и офицеры, способные передавать полученные знания по всей военной вертикали. Это усиливает эффект программы, превращая ее в инструмент масштабного обмена боевым опытом.

Эксперты отмечают, что сотрудничество развивается на фоне стремительного роста роли дронов в войне в Украине. При этом Китай обладает мощной промышленной базой в сфере беспилотных технологий, а Россия — реальным боевым опытом их применения.

Западные аналитики рассматривают происходящее как еще один шаг к углублению стратегического союза Москвы и Пекина, несмотря на формальные заявления о сдержанности и невмешательстве.

