Минчане начали сравнивать Минск с фото из прошлого века 1 19.05.2026, 15:11

Куда пропали деревья?

Минчане сравнивают современные фото центра Минска с фотографиями предыдущего столетия. Некоторые перемены, произошедшие за последние десятилетия, вызывают искреннее недоумение.

«Все эти годы во всей стране идет ожесточенная война с деревьями. И, к сожалению, деревья проигрывают. Проспект Независимости, 18 мая, центр города, нет живых деревьев», — пишет пользовательница Threadsпод ником natalia_semicheva.

Для сравнения минчанка выложила фото, сделанные в центре столицы во второй половине прошлого века. Контраст впечатляет.

«И давайте не будем забывать, каким зеленым был Минск в 20-м веке. Почему это вырубили? Почему вкатали все в плитку? В солнечный день гулять по этой плиточной пустыне просто невозможно», — пишет она.

Жители столицы высказали предположение, что проблема в химикатах, которыми посыпают улицы зимой и от которых деревья засыхают. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Нам рассказывали, что римляне после разрушения Карфагена посыпали это место солью. Это знак самой безграничной ненависти к городу, знак вечного проклятья против жизни. Почему тогда мы каждый год сыпем солью дорогие и любимые нам места? Сейчас прогулки по городу вызывают во мне желание рыдать.

— Cоль колесами машин cбивается в водно-воздушную сместь и просаливает все дерево. Почки не имеют шанса на адекватную физиологию. Натрий из соли блокирует метаболизм калия. Шанса ноль. На вашем фото ясень. Он исключительно солеустойчив. но даже он сдох. Лучше больше не делать попыток озеленить проспект пока используется соль.

— Городами занимаются люди которые без машины по этому городу не передвигаются. Да и городов красивых для сравнения в глаза не видели.

В их понимании листья, падающие с деревьев, — это мусор, который мешает чистоте плитки. Поэтому в их логике лучше спилить деревья.

— К сожалению, плакать хочется глядя на уничтожение зелени в Минске.

— Я из Минска. Всегда считала свой город зелёным, но... Сейчас живу в Варшаве, и скажу вам: это небо и земля. Насколько тут больше зелени, парков, лесов в самой столице, весной все деревья цветут, летом тоже столько цветов. Не удивительно, что тут животные везде: ежи, косули, белки, лоси, птиц море, о кабанах молчу... Совсем какое—то иное отношение к природе.

— Где «Зеленстрой» прошел, там трава не растет. И деревья.

