19 мая 2026, вторник, 16:19
Z-каналы призывают к смене власти в России

15
  • 19.05.2026, 15:21
  • 4,886
И называют преемника.

На фоне ударов по Москве и затяжного характера войны часть российских Z-ресурсов начала всё более открыто критиковать Путина и даже рассуждать о его возможной замене.

Telegram-канал «Шестой день | ROMAN ROMANOV», аудитория которого превышает 30 тысяч подписчиков, опубликовал резкий пост, в котором утверждается, что Путин не выступил перед россиянами после одной из крупнейших атак беспилотников на Москву и избегает публичного присутствия в условиях войны.

Автор публикации заявил, что глава Кремля якобы не способен предложить стратегию победы, завершения конфликта или выхода из него, а лишь затягивает время в ожидании, что ситуация разрешится сама собой.

В посте говорится:

«Может, наконец зададимся вопросом, а зачем нам такой президент, который боится быть со своим народом в войне, которую сам и устроил? Он не знает, как в ней победить, как её закончить, как из неё выйти, и просто тянет время в надежде, что всё само собой рассосётся? Путин боится и не готов рисковать собой, поэтому и не посещает Белгород с Курском, Туапсе и Крымск. Путину страшно без присутствия ФСОшников даже встречаться с собственными министрами и дипломатами. Путину страшно выйти на Красную площадь после 9 мая без гарантий безопасности со стороны Трампа».

Авторы канала делают вывод, что если Путин, по их оценке, не готов отвечать на «исторические вызовы», то его место должны занять другие фигуры.

В качестве возможного преемника назван первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Подобные заявления выглядят показательным изменением риторики внутри провоенной среды. Если ранее Z-каналы в основном

Украина сломала уравнение войны
