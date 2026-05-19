Рабочий из Солигорска стал миллионером

Рабочий из Солигорска стал миллионером4
- 19.05.2026, 15:40
«Это был настоящий шок».
В Беларуси появился новый рублевый миллионер. Крупный выигрыш достался жителю Солигорска по имени Мартин. О победе мужчина узнал во время телефонного звонка. По его словам, сначала он просто не поверил услышанному.
— Это был настоящий шок. Эмоции — от растерянности до восторга, — рассказал «Онлайнеру» победитель.
Мартин признался, что надеялся на крупный выигрыш около пяти лет. До этого ему уже попадались небольшие денежные призы, но сумма в миллион рублей стала для него полной неожиданностью.
Часть денег мужчина планирует потратить на покупку собственного дома в Солигорске. Также в планах — свадьба и поездка к морю.
По словам победителя, родственники сначала восприняли новость с недоверием, однако позже убедились, что выигрыш реален.