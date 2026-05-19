Маск намерен превратить человечество в межпланетную цивилизацию 1 19.05.2026, 16:02

Илон Маск

SpaceX нацелена на «тысячи полетов в год».

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что рассматривает строительство новых космодромов по всему миру для будущих запусков Starship — сверхтяжелой ракеты, которую компания называет ключом к колонизации Марса и новой эпохе космических перевозок, об этом миллиардер рассказал в интервью журналу Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Маска, компания нацелена на «тысячи полетов в год». В SpaceX считают, что будущие космодромы должны работать почти как аэропорты — с несколькими запусками ежедневно и минимальным временем подготовки между ними.

Starship задумывается как полностью многоразовая система, способная резко удешевить вывод грузов и людей в космос. В компании уверены, что это позволит ускорить запуск спутников, расширить коммерческую космическую отрасль и сделать полеты на Луну и Марс значительно доступнее.

Однако амбициозные планы уже сталкиваются с проблемами. Для строительства новых площадок SpaceX придется проходить сложные экологические согласования и получать разрешения на безопасность запусков. Дополнительным препятствием становятся протесты местных жителей и экологов.

Критики предупреждают о рисках для природы и населения — от шумового загрязнения и выбросов в атмосферу до угрозы для прибрежных экосистем и дикой природы. Особое внимание вызывает проблема возможного падения ракетных обломков.

Тем не менее SpaceX продолжает активно расширять инфраструктуру. Сейчас испытания Starship проходят на базе Starbase в Техасе, а дополнительные объекты строятся во Флориде.

Маск не скрывает масштабов своих планов. По его мнению, космические полеты должны перестать быть редким событием и превратиться в привычную часть мировой экономики и транспорта — примерно так же, как когда-то коммерческая авиация изменила глобальные путешествия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com